Ningú esperava el secret darrere dels noms dels fills de Gerard Piqué i Shakira

La història de Shakira i Gerard Piqué va començar com un romanç de somni i va acabar sent una de les ruptures més polèmiques. El que semblava una relació estable es va convertir en un remolí d'especulacions, indirectes en cançons i titulars arreu del món.

Des que van anunciar la seva separació, tots dos han seguit camins diferents, però hi ha una cosa que els unirà per sempre: els seus dos fills, Milan i Sasha. Més enllà de la polèmica, aquests noms no van ser triats a l'atzar, sinó que amaguen un significat molt especial.

El misteri darrere dels noms dels fills de Piqué i Shakira

El primer a arribar a les seves vides va ser Milan, nascut el gener de 2013. El seu nom té diferents interpretacions segons la cultura. En eslau, significa "estimat, ple de gràcia i amorós", el que reflecteix afecte i tendresa.

En la tradició romana antiga, s'associa amb l'energia, la passió i l'esforç, qualitats essencials per a un líder nat. A més, en sànscrit, representa la "unificació", un concepte que parla d'unió i harmonia.

Un nom amb una gran càrrega simbòlica, ideal per a algú que pot marcar la diferència amb el seu caràcter i determinació. Dos anys després, el gener de 2015, va néixer Sasha, el segon fill de la parella.

Aquest nom, d'origen grec i rus, té un significat poderós: "defensor de la humanitat" i "guerrer". Originalment utilitzat com a diminutiu d'Alexandre, s'ha convertit en un nom propi amb gran personalitat.

S'associa amb persones valentes, segures de si mateixes i amb una gran capacitat per liderar i captivar els altres. A més, es diu que aquells que porten aquest nom són organitzats, atents i tenen una gran determinació per assolir els seus objectius.

La ruptura entre Shakira i Piqué continua donant de què parlar

Malgrat la separació de Shakira i Gerard Piqué, Milan i Sasha han crescut en un entorn on la música i l'esport han estat fonamentals en la seva educació. Els seus noms reflecteixen no només un llegat cultural, sinó també els valors que els seus pares volien transmetre'ls.

La relació entre la cantant i l'exfutbolista ha acabat, això és un fet. No obstant això, el significat dels noms dels seus fills és un recordatori que, per sobre de tot, sempre estaran units per l'amor i la família.