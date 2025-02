L'escàndol de la Família Reial que sacseja tota Europa: Hi ha una presentadora famosa

El fill de Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, es troba al centre d'una polèmica que ha sacsejat la família reial. Recentment, s'ha revelat que està sent investigat per un presumpte cas d'agressió sexual ocorregut el 2018, cosa que ha generat un gran enrenou al país.

Novetats en la investigació apunten a la seva implicació en múltiples delictes

Segons les acusacions, Høiby hauria comès l'agressió contra la presentadora de televisió noruega Linni Meister mentre aquesta es trobava inconscient. L'incident va tenir lloc en una festa al soterrani del castell de Skaugum, on el jove organitzava festes privades amb convidats de dubtosa reputació.

El cas va sortir a la llum després de l'aparició de material compromès a l'ordinador de Marius Borg. La policia va descobrir diverses fotografies i vídeos d'aquella nit, cosa que va portar les autoritats a obrir una investigació. Posteriorment, van cridar la víctima, Linni Meister, a declarar a Oslo.

Un historial que continua creixent

Aquesta no és la primera vegada que el fill de Mette-Marit enfronta problemes legals. En l'últim any, ha estat arrestat en tres ocasions en menys de quatre mesos. Aquesta situació ha incrementat la preocupació al voltant de la seva conducta.

Les denúncies en contra seva no es limiten al cas de Linni Meister. També ha estat acusat de violència contra diverses exparelles, incloent-hi una dona que va assegurar haver patit abusos durant quatre anys. A més, hi ha altres investigacions obertes que apunten a nous casos d'agressió.

Davant la gravetat de les acusacions, la policia noruega ha intensificat les seves recerques per aclarir els fets. "En delictes d'aquest tipus, és inusual comptar amb proves tan directes. Però ell té dret a negar-se a declarar", va explicar l'advocat de Meister.

Un escàndol que sacseja la reialesa noruega

L'impacte d'aquestes revelacions ha estat enorme, no només en l'àmbit judicial, sinó també a escala mediàtica. La imatge de Mette-Marit i la família reial de Noruega s'ha vist afectada pels constants problemes legals de Høiby. Per la seva banda, Marius Borg ha mantingut un perfil allunyat de la monarquia, però no de la polèmica.

L'historial de denúncies i la seva presumpta implicació en aquests delictes han generat una gran indignació en l'opinió pública. La incertesa sobre el desenllaç del cas continua augmentant, mentre les investigacions continuen i més detalls surten a la llum.

A l'espera d'una resolució judicial, el cas de Marius Borg Høiby continua generant titulars. Així mateix, manté en una situació incòmoda a Mette-Marit i a la resta de la família reial noruega, que fins al moment no ha mantingut el silenci.