Antonio David Flores no es talla i dona l'última hora sobre la filla d'Anabel Pantoja

Fa pocs dies, Antonio David Flores va tornar al seu canal de YouTube per compartir amb els seus subscriptors una última hora relacionada amb la filla d'Anabel Pantoja. Sense pèls a la llengua, va explicar les raons per les quals no tenia pensat tractar aquest tema durant els seus directes.

En un principi, el youtuber va fer menció de l'“estat de salut del nadó de la neboda d'Isabel Pantoja i del seu ingrés hospitalari”. No obstant això, tan sols uns segons després, va deixar a tothom sense paraules en fer un important aclariment.

“Aquest tema l'han convertit en un absolut despropòsit pel fet de tenir audiència, parlo dels mitjans de comunicació, òbviament.[…]Família, ja avanço que nosaltres no tractarem aquest tema”, declarava.

Després d'una llarga reflexió, i després de debatre amb ‘los ángeles de Charlie’, Antonio David Flores considera que “el millor i el més educat” era respectar la petició d'Anabel Pantoja.

Dimarts passat, 21 de gener, la influencer va acudir per primera vegada al seu perfil d'Instagram des que van ingressar la seva filla per emetre un important comunicat. En ell, a més d'agrair tot el suport que han rebut, demanava respecte per a ella i la seva família:

“Només demanem que els mitjans ens permetin viure aquest procés com a pares amb tranquil·litat, sense especulacions ni exigències del que ha ocorregut. El nostre major desig és que aquest mal somni passi aviat i puguem tornar a casa amb la nostra filla”.

Per això, i després de mostrar aquest comunicat, Antonio David Flores va assegurar que el més “sa mediàticament és no fer-ho”. “Per tant, fugim del que pugui arribar a reportar aquesta notícia… Estic convençut que m'entendran”, va afegir a continuació.

No obstant això, i malgrat la decisió que havia pres, Antonio David Flores va voler destacar un petit detall que li va cridar poderosament l'atenció quan va sortir a la llum aquesta notícia.

I és que, encara que no han transcendit els motius de l'ingrés de la petita Alma, va ser molt sorprenent veure com tots els éssers estimats d'Anabel es van traslladar urgentment fins a Canàries.

A més, i deixant clara una vegada més la seva postura, Antonio David Flores va aprofitar per criticar una vegada més l'actitud que té la premsa en relació amb aquest tema:

“Diuen els mitjans de comunicació que la notícia s'ha de contar, però jo crec que amb matisos… Cada cas té el seu límit. Jo vull dir-vos que si espereu que parlem d'aquest tema, em disculpareu, però no ho farem”.

Finalment, i després de recalcar que “no tocarem l'estat de salut d'un nadó que està hospitalitzat”, Antonio David Flores va voler enviar tot el seu suport a Anabel Pantoja. I tot i els desacords que han tingut durant aquests anys.

“Des d'aquí vull desitjar-li que el seu nadó es recuperi com més aviat millor... Que acabin com més aviat millor de viure aquest malson i que tant de bo tot surti bé i puguin tornar a la normalitat i ser feliços. El naixement d'un nen justament el que porta és això: felicitat”, va sentenciar el youtuber.