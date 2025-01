Alaska i Mario Vaquerizo han fet un pas més en la seva relació que no ha deixat indiferent a ningú. Tots dos han demostrat, una vegada més, que estan més units que mai. La seva última decisió ha deixat clara la compenetració i la sintonia que mantenen com a parella.

Aquesta setmana, les xarxes socials de tots dos s'han omplert de nostàlgia. Tant Alaska com Mario han publicat fotografies del seu passat el mateix dia.

Aquest gest ha estat interpretat per molts com una prova de com de sincronitzats estan en les seves emocions i pensaments. Una acció que, per als seus seguidors, no ha estat casualitat.

Alaska i Mario Vaquerizo prenen una decisió que confirma el que molts sospitaven

D'una banda, Alaska ha compartit una imatge plena d'història. La imatge correspon a una recepció al Palau del Pardo a la qual van assistir els Reis Emèrits, Joan Carles I i la reina Sofia.

Al peu de foto, Alaska ha escrit: “3 de juliol de 1991, recepció dels Reis al Palau del Pardo. Em va portar Perico en el meu Mustang Mach, és divertidíssim coincidir amb els altres convidats. Gràcies Alberto per recuperar aquestes fotos”.

Mentrestant, Mario Vaquerizo també ha apostat per la nostàlgia. Al seu perfil, ha pujat una fotografia de la seva joventut. A la imatge, Mario apareix amb 17 anys a Cambrils, lluint el seu estil característic i fresc.

Al text que acompanya la publicació, ha escrit simplement: “Amb 17 anys a Cambrils”. Una frase breu, però carregada de significat per a aquells que coneixen el caràcter espontani i entranyable de l'artista.

Alaska i Mario Vaquerizo demostren que cada dia estan més units

Aquesta coincidència ha despertat una onada de comentaris a les xarxes socials. Els fans de la parella no han trigat a interpretar aquest gest com una declaració implícita d'amor i connexió. Alguns han ressaltat que aquest tipus de detalls demostren que la seva relació està basada en una complicitat poc comuna.

A través d'aquestes publicacions, Alaska i Mario Vaquerizo han tornat a confirmar el que molts sospitaven des de fa temps: el seu amor continua sent tan fort com el primer dia. Aquesta sincronia emocional, reflectida a les seves xarxes socials, ha deixat clar que la seva relació no només està basada en l'amor, sinó també en una visió compartida de la vida.

Amb aquesta mostra de nostàlgia simultània, la parella ha deixat els seus seguidors amb el cor ple i el pensament que, de vegades, les ànimes bessones existeixen. Un exemple més que Alaska i Mario Vaquerizo són molt més que una parella: són un equip inseparable que comparteix cada moment, fins i tot els que evoquen records del passat.