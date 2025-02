'Necessitem informar': L'entorn de Kate Middleton fa el pas i explica la veritat

Kate Middleton, de 43 anys, sol estar sota l'escrutini mediàtic. No obstant això, en els últims dies, el seu nom ha acaparat encara més titulars.

El passat dilluns, el Palau de Kensington va informar diversos mitjans britànics que la Princesa de Gal·les i el Príncep Guillem no assistiran a la cerimònia dels Premis BAFTA. Aquesta notícia va sorprendre i decebre a molts, donada l'estreta relació entre la família reial britànica i aquests prestigiosos guardons.

Kate Middleton reapareix enmig d'especulacions

Sense fer referència a aquesta absència, Kate Middleton va reaparèixer dimarts en una visita a una presó femenina, on va conèixer de primera mà la tasca social realitzada amb les internes. Durant aquesta visita, la Princesa va interactuar amb recluses i exrecluses, destacant la importància de garantir un entorn segur i positiu per als nens petits.

Paral·lelament, van sorgir rumors sobre un canvi en l'estratègia comunicativa del Palau de Kensington. Segons The Times, la institució hauria decidit no proporcionar més detalls sobre la vestimenta de Kate Middleton, amb l'objectiu de centrar l'atenció en les causes que recolza. S'especulava que la princesa se sentia frustrada en veure que els seus vestits eclipsaven assumptes més rellevants.

El Palau de Kensington trenca el silenci per aclarir la situació

Davant la proliferació de comentaris i rumors, la Casa Reial britànica va emetre un comunicat urgent per defensar a Kate. Una portaveu del Palau de Kensington va aclarir que els comentaris publicats a l'article eren seus i no de la Princesa de Gal·les. "Durant l'última setmana, he rebut nombroses preguntes sobre una història relacionada amb la roba de la Princesa de Gal·les i com el Palau de Kensington comparteix informació sobre els seus vestits. Per aclarir, els comentaris que van aparèixer a l'article van ser meus, no de la Princesa de Gal·les", va afirmar.

A més, va emfatitzar: "Els comentaris que es van publicar no s'han d'atribuir directament a la Princesa de Gal·les". La portaveu va prosseguir: "Necessitem informar, oficialment, el que ella està vestint? No. L'estil està aquí, però es tracta del contingut", afegia.

El propòsit de la Casa Reial britànica és reafirmar que la prioritat de Kate Middleton continua sent la seva tasca social i el seu paper dins de la corona anglesa.

Experts analitzen l'absència dels prínceps als BAFTA

La decisió dels Prínceps de Gal·les de no assistir als Premis BAFTA ha generat diverses interpretacions. Kate Mansey, experta reial de The Times, va suggerir que l'absència es deu al fet que la cerimònia coincideix amb les vacances escolars dels seus fills. "Aquest any cau en el primer cap de setmana de les vacances escolars de mitjan semestre", va assenyalar.

D'altra banda, María José Gómez Verdú, experta en protocol, va oferir una perspectiva diferent. Segons ella, "l'absència de Guillem i Kate als BAFTA 2025 podria ser un senyal d'un canvi estratègic en la relació entre la reialesa i la indústria de l'entreteniment". Verdú assenyala que assistir als BAFTA podria interpretar-se com un suport a produccions que critiquen la reialesa britànica, com The Crown o Spencer.

Aquesta situació reflecteix la delicada posició de la família reial a l'hora d'equilibrar els seus deures oficials amb la vida familiar i les estratègies de comunicació en una era de constant escrutini públic.