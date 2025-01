Última hora sobre el problema de salut de Jorge Fernández, de 'La Ruleta de la Suerte'

Jorge Fernández, conegut presentador del programa televisiu La Ruleta de la Suerte, ha compartit amb els seus seguidors una actualització sobre el seu estat de salut. Jorge, que va patir un accident practicant esquí fa un mes, ha revelat com ha estat el seu procés de recuperació després de la fractura d'una costella. Ara ha donat la feliç última hora sobre aquest problema.

Va ser a través de les seves xarxes socials on Jorge va explicar el desafortunat incident. Mentre gaudia d'una jornada a la muntanya, el presentador va caure de costat sobre un tronc tallat, amagat sota una capa de neu.

Aquest accident li va provocar una fractura a la novena costella. “Fractura de la novena costella i se'm va acabar l'esquí almenys per mes i mig”, va escriure el presentador en el seu moment.

Jorge Fernández dona la feliç notícia sobre el seu problema de salut

Ara, transcorregut un mes des de l'accident, Jorge Fernández ha tornat a mostrar-se optimista. El carismàtic presentador ha utilitzat novament les seves xarxes socials per compartir una preciosa fotografia que ha commogut els seus seguidors.

A la imatge, se'l pot veure caminant al costat de la seva gossa Mika, qui sembla estar exercint un paper fonamental en el seu procés de rehabilitació. “Mika creu que aquests exercicis són bons per a la meva rehabilitació. A poc a poc millorant”, va confessar Jorge en el text que acompanya la fotografia.

La instantània mostra un paisatge tranquil i serè, que reflecteix la filosofia de vida del presentador: prendre's les coses amb calma i paciència. Malgrat que encara queda camí per recórrer per a una recuperació completa, Jorge sembla decidit a mantenir-se actiu dins de les seves possibilitats. Les passejades al costat de Mika no només l'ajuden físicament, sinó que també semblen ser una teràpia emocional per afrontar amb ànim aquest període.

Jorge Fernández ha sentit l'amor dels seus seguidors en tot moment

Els seus seguidors, sempre atents a la seva evolució, no han trigat a omplir la seva publicació de missatges de suport.

Per ara, Jorge continua prioritzant la seva salut i seguint les recomanacions mèdiques. Encara que la tornada de Jorge Fernández completa a l'activitat física encara trigarà un temps, queda clar que el seu esperit optimista està jugant un paper crucial en la seva completa recuperació.

Sembla que Jorge Fernández està cada vegada millor, cosa que ha emocionat els seus éssers estimats i els fans del presentador. Segur que en menys del que ens vulguem adonar, Jorge torna a agafar els esquís per seguir amb les seves aventures esportives.