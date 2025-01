Així ha crescut Candela, la guapíssima filla de Julia Otero i Josep Martínez

Recentment, Julia Otero va parlar amb la seva habitual sinceritat en una entrevista amb la revista Pronto. En ella, la comunicadora va abordar un dels capítols més durs de la seva vida: el càncer que va enfrontar fa quatre anys.

La periodista va compartir com viu el dia a dia després de superar la malaltia. A més, va reconèixer que aquest dur episodi segueix molt present en la seva vida. "És una cosa que encara tinc molt present, els pacients oncològics mai deixem enrere del tot la malaltia", va admetre.

"Passo controls cada tres mesos i, fins que no passin 5 anys, només em plantejo metes properes. El càncer m'ha ensenyat que la vida és provisional". Aquestes paraules evidencien la fortalesa amb la qual Otero ha afrontat aquest cop i com ha après a valorar cada moment.

La filla de Julia Otero i Josep Martínez ja té 28 anys

Entre els pilars fonamentals que l'han acompanyat en aquest procés destaca la seva família, especialment el seu marit, Josep Martínez, i la seva filla Candela. Josep, amb qui manté una sòlida relació de més de tres dècades, és cap d'urgències domiciliàries a l'Hospital de Barcelona.

No obstant això, ha estat Candela, fruit d'aquesta unió, qui ha aconseguit despertar un gran orgull en la seva mare. Amb 28 anys, Candela ha seguit els passos del seu pare i ha aconseguit convertir-se en metgessa, una professió que sempre havia admirat.

Aquest assoliment és un motiu d'alegria per a Julia, qui no dubta a destacar l'esforç que la seva filla ha demostrat per assolir els seus somnis. L'admiració entre ambdues és mútua, una cosa que va quedar patent en una foto publicada amb motiu del 65 aniversari de la presentadora.

En la imatge, Julia rebia un tendre petó a la galta de la seva filla mentre sostenia un ram de flors. Malgrat ser reservada amb la seva vida personal, aquesta mostra de complicitat va reflectir la connexió especial que comparteixen.

Candela ha seguit els passos del seu pare, Josep Martínez

Per a Julia Otero, Candela no només és un suport fonamental, sinó també un exemple de perseverança i vocació. La periodista afronta aquesta etapa amb la satisfacció d'haver superat grans reptes, envoltada, com sempre, per l'afecte dels seus.

Avui, amb 28 anys, Candela és l'exemple de com créixer amb passió pel que s'estima pot convertir una persona en una font d'orgull. La seva evolució reflecteix la seva pròpia capacitat per construir un camí ple d'èxit.