Michael Dixon, doctor del rei Carles III: 'He estat testimoni dels seus efectes'

El cert és que els últims temps han estat complicats per a la Casa Reial Britànica, amb diverses notícies que han commocionat el poble britànic. La primera d'elles va ser l'operació abdominal a la qual es va sotmetre Kate Middleton, la princesa de Gal·les.

No obstant això, el que ha acaparat encara més atenció ha estat el diagnòstic de càncer de Carles III. Aquest inesperat cop a la salut del marit de Camila ha generat un sense fi d'especulacions i preocupacions, tant en l'àmbit públic com privat.

Michael Dixon, el polèmic metge del rei Carles III

Arran d'aquest difícil moment, un dels personatges que ha cobrat una rellevància encara més gran és Michael Dixon, cap de l'equip mèdic reial. Dixon, un metge amb més de 50 anys d'experiència, ha estat una figura clau a la Casa Reial durant més de dues dècades.

No obstant això, la seva presència no està exempta de controvèrsia. L'elecció de Dixon com a assessor mèdic de Carles III va ser rebuda amb certs dubtes. Tot això a causa de les seves opinions i pràctiques fora de l'àmbit mèdic convencional.

El doctor Dixon és conegut pel seu ferm suport a l'homeopatia, un sistema de medicina alternativa que ha generat debats en la comunitat científica. Entre les seves declaracions més controvertides, ha afirmat que la "curació per la fe cristiana" pot ser beneficiosa per als pacients.

A més, en un discurs el 2022 va dir: "Avui el meu propi arsenal inclou una barreja de massatges, tècniques de respiració, auto-hipnosi, teràpies ment/cos, una varietat d'herbes, dietes i un creixent interès per l'alimentació saludable".

"Això ha convertit la meva vida professional de gris a color. En aprendre aquestes tècniques i referir amb freqüència a terapeutes molt més qualificats, he estat testimoni dels efectes beneficiosos en molts pacients".

Un punt de vista que ha preocupat a molts experts mèdics al Regne Unit. Aquestes creences han estat qualificades de preocupants, especialment davant la situació mèdica del rei.

El suport de Carles III a l'homeopatia és ben conegut. El rei ha estat protector dels tractaments alternatius durant anys, i fins i tot va ser nomenat Patró de la Facultat d'Homeopatia de Londres el 2019.

El 2006, l'aleshores príncep de Gal·les es va manifestar davant l'Organització Mundial de la Salut, afirmant que els governs haurien d'"abandonar la seva mentalitat convencional". Aquest pensament, juntament amb la seva relació propera amb Dixon, ha aixecat inquietuds.

El Palau de Buckingham ha emès un comunicat urgent

No obstant això, des del Palau de Buckingham han intentat tranquil·litzar l'opinió pública. Aclarint que, encara que Dixon és un defensor de l'homeopatia, no creu que aquesta pugui curar el càncer. Així, des de la Casa Reial s'intenten dissipar els dubtes sobre els seus mètodes.

En aquest context, la salut de Carles III ha generat una gran preocupació per la controvèrsia que envolta el seu equip mèdic. Tot i els intents de Buckingham de calmar les pors, la combinació de tractaments convencionals i alternatius continua sent un tema de debat.