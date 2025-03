Messi puja una foto amb la seva família i tothom es fixa en Antonela: 'Si se separen…'

La trajectòria de Leo Messi com a jugador de futbol és una de les més admirades i respectades en la història de l'esport. L'argentí ha demostrat ser un veritable referent dins i fora del camp.

Al llarg dels anys, Messi ha acumulat èxits i rècords que l'han col·locat al cim del futbol mundial. No obstant això, una de les seves majors fonts de motivació i èxit ha estat, sens dubte, l'amor incondicional de la seva família.

Messi puja una imatge amb la seva família i tothom es fixa en Antonela

Entre els pilars més importants de la vida personal de Messi es troba Antonela Roccuzzo, amb qui manté una relació sòlida des de la seva joventut. L'argentina ha estat la seva companya de vida durant anys, i junts han format una preciosa família.

A les xarxes socials, la parella sol compartir moments de la seva vida familiar, mostrant l'afecte i la connexió que els uneix. Recentment, Leo Messi va sorprendre els seus seguidors en compartir una foto en la qual apareix al costat d'Antonela i els seus tres fills.

En la imatge, es pot veure la família gaudint d'un merescut descans, envoltats d'un ambient relaxat i ple d'afecte. La fotografia ha acaparat l'atenció no només per la felicitat que transmet, sinó per la gran bellesa i elegància d'Antonela.

Molts comentaris no han tardat a ressaltar la connexió palpable entre els dos, destacant la complicitat i l'amor que reflecteixen. "Si se separen aquests dos, jo deixo de creure en l'amor", va comentar un seguidor. Deixant clara l'admiració per la relació de Messi i Antonela.

Leo Messi i Antonela Roccuzzo tenen una preciosa família

Però, a més de l'atenció cap a Antonela, no es pot deixar de mencionar el paper fonamental dels tres fills de la parella. Thiago, el gran dels tres, va néixer el novembre de 2012 a Barcelona.

Mateo, el seu germà menor, va arribar al món el 2015 i el seu sorprenent semblant amb el seu pare no passa desapercebut. Finalment, Ciro, el més petit de la família, va néixer el 2018, completant el clan familiar. Junts, són els majors seguidors del futbolista.

A través d'aquesta publicació, Leo Messi ha deixat clar que, encara que la seva vida professional continua sent brillant, el que realment el motiva cada dia és l'amor de la seva família. I és que no hi ha dubte que la parella ha aconseguit formar una família de postal.