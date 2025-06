Merchi, mare d'Anabel Pantoja, no aguanta més i confessa què ha passat amb la petita

L'emoció ha pogut amb ella. Merchi, la mare d'Anabel Pantoja, ha trencat el seu silenci després de diversos dies tenint cura de la seva neta Alma i ha compartit una confessió que ha trasbalsat tots els seus seguidors. En un gest sincer, ha revelat que estar amb la petita ha estat una de les experiències més profundes i transformadores de la seva vida.

Ho ha explicat a través de les seves xarxes socials, on ha acompanyat una tendra imatge de la nena amb unes paraules carregades d'emoció. "Exercir d'àvia és el més bonic que m'ha passat", ha escrit, deixant clar que la seva entrega com a àvia no té límits. Amb aquestes paraules, Merchi ha posat fi als rumors i especulacions que circulaven al voltant de la seva implicació en la cura d'Alma.

Durant l'absència d'Anabel, que assistia al casament de la seva amiga Susana Molina juntament amb la seva parella David Rodríguez, Merchi s'ha fet càrrec de la petita amb devoció. No ha estat una mainadera qualsevol, sinó una àvia compromesa que fins i tot s'ha traslladat temporalment a Gran Canària per estar amb la seva neta. Aquesta decisió l'ha presa amb il·lusió i orgull, prioritzant la seva família per damunt de tot.

Anabel Pantoja i Merchi: un vincle que creix amb l'arribada d'Alma

En les imatges compartides, s'ha pogut veure Merchi gaudint d'un tranquil passeig marítim amb Alma. La publicació, acompanyada per la cançó Mi persona favorita d'Alejandro Sanz, ha estat interpretada com una declaració d'amor a la seva neta. Aquesta elecció musical ha afegit un toc de tendresa i ha demostrat la connexió única que existeix entre totes dues.

La relació de Merchi amb la seva filla Anabel també ha sortit enfortida des del naixement d'Alma. Tot i que han viscut separades per la distància, la mare de la influencer ha travessat el país sempre que ha calgut. El seu paper com a àvia ha vingut a reafirmar la seva posició com un dels pilars més importants en la vida d'Anabel.

Per la seva banda, Anabel ha continuat compartint els moments més destacats del casament, deixant veure la felicitat que ha viscut durant aquella celebració. En les seves publicacions, s'ha mostrat somrient, relaxada i agraïda, sabent que la seva filla estava en les millors mans. Aquesta tranquil·litat li ha permès desconnectar i gaudir de l'esdeveniment amb total plenitud.

Merchi es converteix en el major suport d'Anabel Pantoja en la seva maternitat

Mentrestant, Merchi ha cuidat a l'Alma amb cura i total dedicació. Ha passat temps amb la nadó, l'ha tret a passejar i ha creat nous records que atresorarà per sempre. Aquesta experiència ha estat reveladora per a ella, ja que ha descobert una nova faceta de si mateixa: la d'àvia protectora, sensible i plenament realitzada.

Amb l'arribada del cap de setmana, s'espera que Anabel i David tornin a Gran Canària. Aquesta retrobada posarà el fermall d'or a uns dies d'emocions intenses tant per a la mare com per a la filla. Merchi, que ha viscut aquesta experiència com un regal inesperat, ja ha deixat clar que està disposada a repetir-la sempre que calgui.

El naixement d'Alma ha marcat un abans i un després a la família Pantoja. Lluny del focus mediàtic i les polèmiques habituals, aquesta nova etapa està plena de tendresa, complicitat i amor genuí. Merchi ha confessat que no canviaria aquests dies per res del món, i que la seva neta ha arribat per ensenyar-li un amor que no coneixia.

Amb aquest testimoni sincer, la mare d'Anabel ha aconseguit emocionar milers de persones. Ha demostrat que, de vegades, les grans alegries arriben de la mà dels moments més senzills. Per a la seva mare, aquest moment ha estat bressolar la seva neta i xiuxiuejar-li cançons mentre el mar sonava de fons i assegura que és el més bonic que li ha passat.