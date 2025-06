Cop dur per a Anabel Pantoja i David Rodríguez: els han descobert i els demanen diners

Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, s'han vist embolicats en una polèmica que ha sorprès molts. El fisioterapeuta ha estat a punt d'atropellar amb un patinet elèctric una reportera de TVE, Amanda Párraga. La situació s'ha fet pública aquesta setmana i ha desembocat en una possible sanció econòmica que podria arribar als 600 euros.

L'episodi ha sortit a la llum aquesta setmana arran de la denúncia d'una reportera de TVE, Amanda Párraga, que ha explicat el que va passar. La periodista es trobava cobrint una informació relacionada amb l'entorn de la família Pantoja quan va ser sorpresa per David, que circulava amb patinet elèctric per la vorera. En una maniobra imprudent, ha estat a punt d'atropellar-la, generant una gran tensió en aquell moment.

La mateixa Amanda Párraga ha recordat el que va passar al programa La Familia de la Tele, deixant clar que l'incident la va deixar perplexa. Segons el seu relat, esperava que Rodríguez mostrés penediment i demanés disculpes. Tanmateix, el que va trobar va ser una actitud desafiant i poc empàtica per part del xicot de la col·laboradora televisiva.

Assenyalaments, retrets i sancions: Anabel Pantoja i el seu xicot, embolicats en un escàndol inesperat

La periodista ha declarat: "Em va arribar a dir fins i tot mentidera", visiblement afectada per la manca de responsabilitat del fisioterapeuta. També ha afegit que moltes persones de l'entorn li havien assegurat que rebria una disculpa, cosa que finalment no va passar. La tensió s'ha fet encara més evident després de les seves declaracions, que han generat indignació a les xarxes socials.

L'anàlisi de les imatges per part d'experts ha confirmat que David Rodríguez ha incorregut en diverses infraccions. Segons el director d'autoescola Abel Andrés, circular per la vorera amb un patinet elèctric és il·legal. A més, no portar casc i no mantenir una distància segura també són conductes sancionables.

En total, les tres infraccions sumarien 600 euros, segons els criteris de trànsit actuals. Aquest revés legal es converteix en un escàndol públic que esquitxa també Anabel Pantoja. Encara que ella no ha estat present, la seva vinculació amb el protagonista ha reactivat l'interès mediàtic al voltant de la seva vida privada.

L'actitud de David Rodríguez i el silenci d'Anabel Pantoja eleven la tensió pública

Els comentaris a platós i xarxes no s'han fet esperar, i molts consideren que aquest episodi podria danyar la imatge pública de la parella. Rodríguez, lluny de calmar els ànims, ha alimentat la polèmica amb la seva reacció insolent cap a la reportera. Per ara, no ha emès cap comunicat oficial ni s'ha disculpat públicament.

Mentrestant, Anabel no s'ha pronunciat públicament sobre el que ha passat, tot i que a les xarxes socials alguns seguidors li han demanat explicacions. S'espera que, com a figura habitual a televisió, acabi abordant el tema en algun dels programes on col·labora. El gir dels esdeveniments ha deixat molts sorpresos, especialment entre els seus seguidors més fidels.

L'incident posa de nou en dubte el comportament de figures vinculades al món de l'entreteniment. Tot i que es tracta d'una sanció administrativa, el fet que s'hagi produït davant de càmeres i testimonis el converteix en un assumpte d'interès públic. La història segueix desenvolupant-se mentre l'opinió pública espera una resposta més madura per part dels implicats.