Meghan Markle en apuros: la noticia que ni el príncipe Harry puede tapar

En un solo golpe de titulares, Meghan Markle y el príncipe Harry han vuelto a ocupar la conversación pública, cada uno por su cuenta y a ambos lados del Atlántico. Mientras ella lanza su nueva marca con productos caseros y un pódcast, él protagoniza una escena judicial en Londres por su batalla legal por seguridad. Dos escenarios diferentes, una misma estrategia: seguir siendo el centro de atención.

Harry vuelve a Londres con reclamos

El duque de Sussex reapareció en el Reino Unido, esta vez en los Reales Tribunales de Justicia: su objetivo es que el Estado cubra su seguridad personal durante sus visitas. Tras abandonar sus funciones reales en 2020, su protección financiada por el erario fue retirada. Y eso es justo lo que reclama: volver a contar con escoltas pagados por los contribuyentes británicos.

Según su abogada Shaheed Fatima, tanto él como Meghan Markle se vieron "forzados a retirarse" de la familia real por falta de respaldo institucional. La letrada incluso afirmó que Harry fue “tratado de forma desigual” y que nunca se discutió formalmente su situación. Ni siquiera tras amenazas directas como la del grupo Al Qaeda, que habría llamado a asesinar al príncipe.

En la audiencia, los reporteros captaron un gesto revelador: Harry, visiblemente molesto, lanzó su bolígrafo al suelo y luego escribió un mensaje urgente en una nota que pasó a su abogada. Un momento tenso en una batalla legal que no ha terminado.

Meghan Markle cambia de rumbo y se reinventa

Mientras tanto, en Montecito, Meghan estrenó su nuevo pódcast Confesiones de una fundadora femenina, entrevistando a Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble. La duquesa también habló de su emprendimiento As Ever, una marca con productos alimenticios sencillos pero cuidadosamente presentados. Durante el episodio, mencionó que había sufrido preeclampsia posparto, aunque no especificó con cuál de sus hijos.

La entrevista, lejos de ser un encuentro inspirador entre mujeres emprendedoras, fue vista por muchos como un espacio vacío y pareció una charla entre dos figuras privilegiadas disfrutando de su estatus. "Ella es una de mis amigas más cercanas", dijo Meghan sobre Whitney. El tono de la conversación giró más en torno a cajas, empaques y esencias que a consejos reales de negocios.

Mientras Harry lucha por su protección y Meghan por posicionar su marca, la imagen de ambos sigue generando controversia. La abogada de Harry insistió en que su salida de la monarquía no fue voluntaria. Pero al mismo tiempo, ellos no han dejado de construir su propio emporio desde California.

De la filantropía a los productos gourmet

Cinco años atrás, cuando renunciaron a sus roles oficiales, lo hicieron con el discurso de querer cambiar el mundo. Hoy, sus planes parecen girar más en torno a proyectos personales que a causas globales, aunque hay excepciones. Tras su paso por Londres, Harry viajó a Ucrania para reunirse con soldados heridos, en el marco de su trabajo con los Juegos Invictus.

Este tipo de gestos aún reflejan su compromiso, aunque se ven opacados por los lanzamientos comerciales y los pleitos por escoltas. El contraste entre su antiguo mensaje altruista y sus acciones actuales no ha pasado desapercibido.

La percepción pública de los Sussex sigue dividiéndose. Para unos, siguen siendo víctimas de una institución que no los comprendió y, para otros, han pasado de buscar justicia a vender mermeladas. Y entre esas dos visiones, Meghan Markle y el príncipe Harry continúan trazando su camino, polémico y muy visible.