Amor Romeira revela per primera vegada el que va succeir amb Isabel Pantoja a l'hospital

Després d'una intensa setmana a Gran Canària, Amor Romeira ha tornat a Madrid. La raó de la seva estada a l'illa ha estat el delicat estat de salut d'Alma, filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez, qui ha estat ingressada. Amor Romeira ha sorprès a tothom després de desvelar què ha succeït amb Isabel Pantoja dins del centre de salut confirmant que ha estat un suport per a la seva neboda.

La millora d'Alma ha permès que alguns familiars propers de la parella, que havien interromput les seves agendes per acompanyar-los, reprenguin els seus compromisos professionals. Isabel Pantoja va abandonar l'illa dissabte i aquest dimarts ha estat Amor Romeira, qui ha volgut compartir unes paraules després de la seva partida.

Amor, respectant la petició d'Anabel de mantenir en privat tot el relacionat amb la salut de la seva filla, s'ha referit al comunicat que la influencer va publicar recentment a les xarxes. En aquest missatge, Anabel informava que Alma es troba estable. “Jo crec que ja ha parlat ella i l'únic que cal tenir és tranquil·litat i fer cas al que han demanat”, ha declarat Amor Romeira.

Amor Romeira parla sobre el que ha viscut aquesta setmana a l'illa

A més, l'exconcursant de reality ha sol·licitat a la premsa que respecti el desig de calma d'Anabel i David. “Que tinguin una mica de respecte. El seu desig és que tingui una mica de tranquil·litat i ja està, només això”, ha insistit.

Respecte a les informacions que circulaven sobre la suposada habilitació d'una sala privada per a Anabel i els seus familiars a l'hospital, Amor ha desmentit categòricament aquests rumors. “És mentida. Allà estàvem tothom amb la gent que estava a la UVI dels nounats”, ha aclarit Amor Romeira, desmentint qualsevol tracte especial cap a la família Pantoja.

Ningú esperava la confessió d'Amor Romeira sobre Isabel Pantoja

D'altra banda, Amor Romeira ha preferit no confirmar si ha coincidit amb Isabel Pantoja o amb els seus fills, Kiko Rivera i Isa Pantoja, durant la seva estada a l'hospital. Encara que el que sí que ha confirmat ha estat el paper de la família, inclosa Isabel Pantoja, dins de l'hospital després de confirmar que han estat un gran suport. No obstant això, sí que ha volgut comentar les especulacions sobre una trobada emotiva entre els germans.

Segons algunes fonts, Kiko i Isa haurien protagonitzat una abraçada després d'anys de distanciament. Sobre aquest tema, Amor ha expressat: “Jo crec que qualsevol persona amb dos dits de front en aquestes situacions, què faran? És que és el lògic. El normal seria això”.

No obstant això, ha llançat una indirecta cap a Isabel Pantoja, insinuant que, en lloc d'acostar-se als seus fills, hauria optat per evitar-los. Una actitud que no ha passat desapercebuda i que podria generar noves tensions familiars en els pròxims dies.

Amb aquestes declaracions, Amor Romeira s'ha convertit, una vegada més, en una de les veus més sinceres i properes a l'entorn Pantoja. El seu retorn a Madrid marca l'inici d'una nova etapa. Mentre a Canàries, Anabel i David segueixen centrats en la recuperació d'Alma, amb l'esperança que aviat puguin deixar enrere aquesta difícil experiència.