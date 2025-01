Màxima felicitat a 'Com si fos ahir' gràcies a la inesperada notícia d'Olalla Moreno

La sèrie diària de TV3 Com si fos ahir segueix conquerint la seva fidel audiència amb trames plenes d'emocions i girs inesperats. En el nou episodi, les relacions personals dels protagonistes tornen a estar al centre, destacant conflictes amorosos i dilemes familiars.

No obstant això, la trama de la Cati, interpretada per Olalla Moreno, promet acaparar l'atenció. I és que, tal com s'ha confirmat, el seu vincle amb el Salvatore podria fer un gir inesperat que no deixarà indiferent a ningú.

Olalla Moreno podria tenir un nou pretendent a Com si fos ahir

El capítol se centra en el complicat vincle entre la Cati i el Salvatore. Ella li demana que solucioni els problemes que té amb la Rosa, una petició que podria ser clau per definir el futur de l'italià. No obstant això, el Salvatore sembla tenir altres plans: vol quedar-se a Barcelona.

D'aquesta manera, això desperta les sospites de l'Agustí, qui creu que el Salvatore podria estar sentint alguna cosa més que simple amistat per la Cati. Aquesta tensió afegeix un component d'incertesa a la trama, mantenint els espectadors expectants sobre el desenllaç.

Mentrestant, la relació d'en Salva i la Marta travessa una etapa difícil. Des que el Joel se'n va anar, amb prou feines comparteixen temps junts com a parella, cosa que podria generar nous conflictes en els pròxims episodis.

Paral·lelament, altres històries s'entrellacen en aquest episodi. El Litus i l'Àngela intenten donar un impuls a la seva relació, però trobar el moment adequat per a la intimitat es converteix en una tasca complicada.

D'altra banda, l'Ismael i l'Aloma s'embarquen en un projecte arriscat: comprar unes sabatilles de luxe amb la intenció de revendre-les. Aquesta història explora l'enginy dels personatges més joves, que no dubten a prendre decisions agosarades per aconseguir els seus objectius.

Com si fos ahir arriba amb nous girs inesperats

Per últim, la desaparició de l'Huracà, el gos de la Silvia, l'Ivan i l'Hèctor, genera una atmosfera de preocupació i tensió. Aquest incident uneix els tres personatges en una recerca que, a més de ser crucial per a ells, podria portar moments entranyables a l'episodi.

Amb aquestes trames entrellaçades, Com si fos ahir promet un capítol ple d'emocions, humor i sorpreses que mantindran el públic enganxat a la pantalla. La història de la Cati i el Salvatore, sens dubte, serà la més comentada.