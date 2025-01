Màxima felicitat: es confirma l'exclusiva sobre Kate Middleton i el seu nou estat

Kate Middleton ha donat una gran alegria a tot el Regne Unit en confirmar-se l'última hora sobre el seu estat: ha anat de compres. La Princesa de Gal·les està reprenent a poc a poc la seva vida abans de la malaltia i prova d'això són les seves últimes imatges publicades. Una coneguda revista porta avui en portada a Kate visitant les seves botigues favorites de Londres.

El que a priori podria no significar gran cosa, la veritat és que és la confirmació de la seva recuperació. Fa uns mesos va confessar que el seu càncer estava "en remissió", i aquestes imatges d'ella llancen llum sobre el seu estat actual.

Es confirma l'última hora sobre la salut de Kate Middleton

Abans de finalitzar l'any 2024, Kate Middleton va confessar que, després de mesos de tractament, el càncer que li van diagnosticar estava "en remissió". Poc després, es va deixar veure visitant els metges i malalts de l'Hospital Royal Marsden de Londres, on ella va rebre la quimioteràpia. La dona del príncep Guillem reprenia així la seva agenda oficial del 2025 amb un canvi físic que, per a molts, va ser alarmant.

Ara, la revista Semana publica en exclusiva l'última hora de Kate Middleton i el seu nou estat: ha anat de compres. Després d'un any molt complicat per a la Princesa de Gal·les, on es va retirar completament de la vida pública, Kate està recuperant la seva vida. La mateixa que va deixar ancorada quan els metges li van donar el pitjor dels diagnòstics.

No obstant això, Middleton mai va perdre l'esperança de tirar endavant i, encara que no ha estat fàcil, finalment ho ha aconseguit. Els primers passos cap a la normalitat van ser reprendre els seus compromisos oficials, però amb cautela i tranquil·litat. Després de les seves aparicions institucionals, ha arribat l'hora de dedicar-se un temps a ella mateixa.

I així se l'ha pogut veure pels carrers de Londres visitant les botigues més luxoses i favorites de la princesa. La dona de Guillem ha gaudit d'un moment en solitud donant-se un caprici i caminant relaxada i somrient. El que confirma el seu bon estat i la seva completa recuperació després de dotze mesos de profunda angoixa i incertesa.

Kate Middleton reprèn la seva vida

No sol ser habitual veure a Kate Middleton fora dels seus compromisos oficials amb la Casa Reial britànica. No obstant això, fa uns dies es va escapar del palau per fer un passeig en solitari pel famós carrer de Notting Hill.

Encara que va intentar passar desapercebuda, Kate no ho va aconseguir i va acaparar les mirades de tots els transeünts que es van trobar amb ella. L'impacte va ser màxim, sobretot per l'agilitat i naturalitat amb què la Princesa de Gal·les es movia pels carrers. El que confirma el seu bon estat de salut i la seva predisposició a reprendre la seva vida justament on la va deixar abans de la malaltia.

Expliquen a la citada revista, que Kate va comprar unes ulleres a la seva botiga favorita mentre xerrava animadament amb els dependents que ja coneix. La dona de Guillem va escollir per a l'ocasió un abric marró, cabells solts i gairebé sense maquillatge. Tot això per donar un aire de normalitat a la seva presència pels carrers londinencs.

Dies després, el passat dilluns 27 de gener, Kate va reprendre la seva agenda oficial i va viatjar fins a Polònia juntament amb el príncep Guillem. Allà va coincidir amb altres reialeses europees, entre elles l'espanyola, en la commemoració del 80 aniversari de l'alliberament d'Auschwitz I.

Un acte solemne on els Prínceps de Gal·les fins i tot van parlar amb alguns supervivents de l'holocaust nazi. Una vegada més, Middleton va demostrar la seva gran capacitat per empatitzar amb el dolor aliè i el seu compromís amb la Casa Reial britànica.