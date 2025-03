Màxima felicitat per a Alexandre i Jazmin Grace Grimaldi, fills d'Albert de Mònaco

El príncep Albert de Mònaco, un dels monarques més coneguts d'Europa, ha estat protagonista per les seves complexes històries familiars. Al llarg dels anys, s'ha revelat que el monarca té fills de relacions anteriors.

Encara que no tenen drets successoris al tron monegasc, sí que comparteixen una part important de la seva herència. Aquests fills, fruit de dues relacions fora del matrimoni, tenen una connexió clara amb la família reial de Mònaco.

Màxima felicitat per a Alexandre i Jazmin Grace Grimaldi

Els prínceps Jacques i Gabriella són els hereus legítims de la corona de Mònaco. No obstant això, el príncep Albert té dos fills més que, malgrat no poder accedir al tron, són hereus de la seva considerable fortuna.

Es tracta de Jazmin Grace i Alexandre Grimaldi, els fills grans del príncep Albert de Mònaco. D'aquesta manera, no podran ocupar el tron a causa de la normativa de successió, no obstant això, sí que gaudeixen dels drets econòmics que els atorga ser part de la família.

Encara que els seus noms no figuren en la línia de successió, la riquesa del monarca els permet gaudir d'una part considerable de la seva fortuna. Assegurant-los un futur còmode i amb accés als beneficis que comporta ser descendent directe de la Casa Grimaldi.

Jazmin Grace Grimaldi, filla d'Albert i Tamara Rotolo, és coneguda pel seu intent de seguir els passos de la seva àvia, la icònica Grace Kelly. Encara que la seva carrera com a actriu no ha assolit la notorietat de la princesa, Jazmin ha estat una figura pública en el seu propi dret.

Nascuda el 1992, Jazmin va créixer a Califòrnia, allunyada de la vida a Mònaco. Malgrat haver estat reconeguda oficialment pel príncep Albert el 2006, la seva relació amb la família reial monegasca ha estat distant.

No obstant això, Jazmin sempre s'ha mantingut en contacte amb el seu pare. D'altra banda, Alexandre Grimaldi ha tingut un recorregut una mica diferent. Encara que va ser reconegut el 2005, Alexandre va romandre en gran part fora de l'ull públic fins a arribar a la majoria d'edat.

Alexandre s'ha fet un lloc en els cercles de moda i ha mantingut una relació més oberta amb els mitjans. Malgrat la tensió en la seva relació amb la família reial a causa de les declaracions de la seva mare, Alexandre ha mantingut una bona relació amb el seu pare.

Sigui com sigui, ambdós fills fora del matrimoni d'Albert de Mònaco gaudeixen del reconeixement econòmic del seu pare. La història dels hereus no legítims de la corona monegasca reflecteix una complexa xarxa de relacions familiars, on l'amor i la fortuna van de la mà.