Màxima emoció a 'Y ahora Sonsoles' després de l'exclusiva de Sonsoles Ónega: 'Em fa pena'

El plató de Y ahora Sonsoles ha viscut un moment de gran emoció després de l'última exclusiva portada per Sonsoles Ónega. La presentadora ha donat veu a una història de vida que ha commogut a tots els presents. Fins i tot Sonsoles Ónega ha arribat a confessar sobre la seva exclusiva que: "Em fa pena".

María del Carmen, una dona amb un passat difícil, s'ha assegut al programa per compartir la seva veritat. "He vingut per explicar-li al meu nét la meva veritable història", ha confessat només arribar. El seu testimoni ha deixat l'audiència sense paraules.

María del Carmen ha decidit trencar el seu silenci. Durant anys ha guardat un secret que ha pesat en la seva vida. El seu marit li va ser infidel.

Sonsoles Ónega emociona a tots a Y ahora Sonsoles després de la seva exclusiva

"Li agradaven molt les dones. No només una, totes", ha revelat amb valentia. Una confessió que ha impactat a tots, inclòs el seu nét, José María, qui també ha estat present al plató.

La història ha pres un gir inesperat quan María del Carmen ha relatat un episodi dolorós de la seva vida. "Em va buscar una feina i no m'agradava perquè era de noia de companyia", ha explicat, deixant veure el difícil moment pel qual va passar.

No obstant això, algú va aparèixer en el seu camí i li va donar un cop de mà. "L'encarregat, en veure'm, em va buscar una altra feina en una cafeteria", ha explicat. Un gest que l'entrevistada mai ha oblidat.

Sonsoles Ónega, commoguda pel seu relat, ha volgut saber més: "Et va cuidar més l'encarregat que el teu propi marit, vas seguir amb ell?", li ha preguntat. La resposta de María del Carmen ha sorprès: "Sí, era l'home de la meva vida. Es va posar malalt, el vaig cuidar i ell em demanava perdó", ha assegurat amb sinceritat.

Sonsoles Ónega confessa què sent per aquesta història a Y ahora Sonsoles

La presentadora ha volgut aprofundir en els sentiments de la seva convidada: "Es penedeix d'haver-lo perdonat?", ha llançat en directe. Sense dubtar-ho, María del Carmen ha respost: "No me'n penedeixo". La seva força i determinació han emocionat a tots els presents.

Sonsoles Ónega no ha pogut evitar mostrar la seva emoció: "Em fa molta pena", ha confessat. Però María del Carmen, amb un somriure serè, ha volgut restar pes al passat: "Tot ja ha passat. Jo ho porto bé", ha assegurat.

Sens dubte, una història impactant que ha mantingut en suspens l'audiència. L'exclusiva de Sonsoles Ónega ha deixat empremta. Un testimoni d'amor, sofriment i perdó que no ha deixat indiferent a ningú.