Marta Peñate se sincera i revela la situació amb el seu xicot, Tony Spina: ‘La vida…’

Marta Peñate ha tornat al seu perfil d'Instagram per sincerar-se com mai sobre la situació que està travessant juntament amb el seu xicot, Tony Spina. A través d'un nou post, la influencer ha fet una revelació important: “Gràcies a la vida”.

No hi ha cap dubte que aquests últims mesos han estat de tot menys fàcils per a aquesta mediàtica parella. I tot arran dels problemes que tenen per quedar-se embarassats del seu primer fill en comú.

Tanmateix, i lluny de deixar que aquest problema afecti la seva relació sentimental, la relació de Marta Peñate i Tony Spina està passant per un dels seus millors moments. Tant és així que, segons ha assegurat en alguna ocasió la influencer, continuaran lluitant per fer realitat el seu somni.

Ara, la col·laboradora de televisió ha tornat al seu perfil d'Instagram per compartir amb els seus més de 840.000 seguidors unes fotos del seu últim viatge a Los Angeles. En elles, podem veure la jove envoltada dels seus dos pilars fonamentals: la seva mare i el seu xicot.

Tanmateix, el que més ha cridat l'atenció ha estat el missatge que Marta Peñate ha escrit al costat d'aquestes instantànies. Moment en què ha deixat al descobert la veritable situació per la qual està passant amb Tony Spina.

“A Los Angeles amb la meva mami i el meu xicot. Gràcies a la vida, per deixar-me poder fer aquestes coses”, ha escrit aquesta famosa creadora de continguts al costat d'un cor vermell.

Marta Peñate revela a les xarxes en quin punt es troba la seva relació amb Tony Spina

Aquest dijous, 23 de gener, Marta Peñate ha tornat al seu perfil d'Instagram amb un nou i revelador post. En ell, ha publicat les millors fotografies del seu últim viatge en família a Los Angeles.

En aquestes instantànies, podem veure la influencer visitant juntament amb la seva mare i Tony Spina alguns dels llocs més mítics de la ciutat. “Aquest carrer amb palmeres es diu S Palm DR”, ha escrit la jove, descrivint el contingut de la seva primera imatge.

A més, i segons podem veure en aquesta publicació, Marta Peñate i els seus acompanyants han estat a Rodeo Drive, lloc on “et sents pobre”. També ha gaudit de les vistes de Venice Beach i s'han passejat pels carrers de Santa Mònica, el “final de la ruta 66”.

Un altre dels llocs més turístics que han tingut l'oportunitat de visitar són el passeig de la fama i el cartell de Hollywood, el parc de Beverly Hills o “l'hotel on es va gravar Pretty Woman”. Un viatge que, sens dubte, la comunicadora recordarà tota la vida.