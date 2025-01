Mariona Ribas fa un gir inesperat amb la seva última decisió a 'Com si fos ahir'

La sobretaula de TV3 torna a atrapar-nos amb un capítol ple de decisions difícils, confessions i moments de suport inesperat. Com si fos ahir, una de les sèries més estimades pel públic català, ens submergeix en les vides entrellaçades dels seus personatges.

Aquests s'enfronten a desafiaments personals mentre intenten trobar el seu lloc en el complicat trencaclosques de la vida. En aquest episodi, les emocions són protagonistes, destacant especialment la trama de la Isabel, interpretada per Mariona Ribas.

La important decisió de Mariona Ribas

La Isabel i el Joel enfronten un obstacle important. La Isabel, preocupada pel futur, li deixa clar al Joel que no podran viure junts fins que ella no aconsegueixi una feina. Aquesta decisió, encara que assenyada, genera una profunda frustració en el jove.

Així, no triga a compartir els seus sentiments amb en Salva. Aquest últim, conegut pel seu caràcter resolutiu, comença a plantejar-se com podria ajudar-los a superar aquest entrebanc. La trama no només mostra la fortalesa de la Isabel, sinó també la pressió de les dificultats econòmiques.

La Gina i el Jordi, una reconciliació impossible

Mentrestant, la Gina intenta salvar el que queda de la seva relació amb el Jordi. En la seva desesperació, recorre a la Sílvia, demanant-li que el convenci perquè la perdoni. No obstant això, els seus esforços semblen en va, ja que el Jordi no està disposat a fer marxa enrere.

Davant d'aquesta negativa, la Gina troba consol en la Lídia, qui li ofereix el seu suport incondicional. Ambdues dones comparteixen un moment d'intimitat emocional que reforça el vincle que les uneix.

D'altra banda, la Gemma i la Cristina celebren la seva recent associació empresarial. La Gemma, emocionada per aquesta nova etapa, convida la Cristina a sortir de copes per brindar pel seu èxit.

No obstant això, el que comença com una celebració professional aviat adquireix un matís més personal. I és que la Gemma se sent cada cop més fascinada per la Cristina, la qual cosa podria portar girs interessants en la seva relació.

El nou capítol de Com si fos ahir promet

L'episodi d'avui mostra els personatges enfrontant-se a situacions que molts espectadors poden reconèixer. Des de les dificultats econòmiques fins a les relacions complexes i les amistats inesperades.

Amb trames entrellaçades i actuacions plenes de matisos, Com si fos ahir segueix consolidant-se com una de les sèries més autèntiques de la televisió catalana. Sigui com sigui, no hi ha dubte que ens espera un nou episodi de vertigen.