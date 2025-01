Carles Costa sorprèn i confessa el curiós sobrenom que li ha posat a Toni Cruanyes

El periodista Carles Costa, conegut per la seva destacada trajectòria a TV3, ha complert 50 anys. Així ho va anunciar ell mateix a través de les seves xarxes socials amb un missatge carregat d'emocions, records i agraïment.

Carles Costa està d'enhorabona

"Doncs ja ho hem fet. Mig segle! 50 anys! La xifra fa una mica de vertigen, sobretot quan comences a mirar enrere", va escriure Costa. El periodista va repassar els moments més destacats de la seva carrera.

Des dels seus inicis al costat de Julia Otero, fa 27 anys, fins als seus 25 anys a TV3, incloent-hi les seves etapes com a corresponsal a París i Londres. No obstant això, el que més va destacar en el seu missatge va ser l'afecte que sent per part del seu entorn.

"Em sento tremendament estimat. I quan els teus t'estimen, significa que no has fet del tot malament les coses". Unes paraules plenes de significat que, segurament, hauran emocionat a tots aquells que formen part de l'entorn del presentador.

El curiós sobrenom de Carles Costa i Toni Cruanyes

Entre els nombrosos comentaris que va rebre, va destacar el de Toni Cruanyes, el seu company al TN Vespre. D'aquesta manera, no va dubtar a felicitar-lo públicament: "Felicitats, Carles, gràcies per tantes hores de treball junts i tantes xerrades... Per molts anys més!".

La resposta de Costa va ser tant emotiva com divertida, en referir-se a tots dos amb un sobrenom especial: "Estimadíssim Toni. Company de tantes vivències personals i professionals. I el que ens queda… Per molts anys més de Pili i Mili!".

Aquest gest, comparant-se amb el cèlebre duet còmic espanyol, no només reflecteix la proximitat entre ambdós periodistes. I és que també mostra la complicitat que comparteixen tant dins com fora dels platós.

Per a aquells que segueixen el TN Vespre, Costa i Cruanyes són un tàndem inseparable que ha aconseguit guanyar-se el respecte i l'admiració dels espectadors. Junts s'han consolidat com dos dels referents dels informatius de TV3.

Un aniversari ple d'optimisme

Amb aquesta celebració, Carles Costa tanca mig segle de vida ple d'experiències, i ho fa amb optimisme per afrontar el futur. Com ell mateix va expressar: "Inicio la nova dècada amb ganes de seguir donant molta guerra".

I amb companys com Toni Cruanyes, sembla clar que Costa continuarà regalant moments memorables al TN Vespre. Amb molta energia, Costa inicia una nova dècada carregada de projectes i moments per seguir brillant en la seva trajectòria professional.