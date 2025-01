Manel Alías es va enamorar lluny de Catalunya mentre treballava a TV3: així és Gènia

Manel Alías, conegut per la seva tasca a Moscou, ha viscut una transformació personal i professional durant els seus anys a Rússia. Als 37 anys, va deixar Catalunya per establir-se en l'immens escenari de l'ex Unió Soviètica.

Ara, amb 47 anys, viu amb una nova perspectiva, una família que inclou el seu fill Pau i l'amor de la seva vida, Gènia. Durant la seva estada a Rússia, Alías no només va reportar sobre els canvis i desafiaments del país, sinó que va construir una vida plena de significats personals.

El 2021, mentre promocionava el seu llibre Rússia, l'escenari més gran del món al programa Els matins de TV3, el periodista va oferir un cop d'ull a la seva vida privada. Una cosa a la qual els presentadors de la televisió pública de Catalunya no ens tenen acostumats.

Manel Alías es va enamorar de Gènia lluny de Catalunya

En l'entrevista amb Pere Bosch, Alías no va poder evitar parlar sobre Gènia, la dona que li va robar el cor. En el seu llibre, dedica un paràgraf a la que s'ha convertit en el seu amor. "El primer cafè que vaig prendre amb Gènia Teterina es va transformar en el millor sopar de la meva vida".

Una frase que no va passar desapercebuda per a Bosch, qui li va preguntar: "Qui és Gènia?". La resposta d'Alías va ser tant sincera com emotiva: "Bé, doncs, és la persona amb la qual comparteixo ara la vida. El millor regal que em podia passar aquí", va començar el català.

"Jo soc molt reservat amb la meva vida i les meves idees. Aquí he acabat formant una família més gran que la que tinc a Catalunya. He tingut una estructura familiar desplegada per Rússia", va concloure.

Manel Alías i Gènia tenen un fill en comú: el Pau

Alías també va reflexionar sobre el que Rússia ha significat per a ell, tant en l'àmbit personal com professional. "M'he enamorat a Rússia i estic enamorat de Rússia", va confessar. Deixant clar que la seva experiència al país va ser molt més que una etapa laboral.

Ara, Manel Alías continua amb la seva carrera a Catalunya Ràdio, però porta amb ell un tros de Rússia al seu cor. Una família formada en un lloc que li va canviar la vida i al qual sempre estarà lligat.