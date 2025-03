Albert II i Charlene de Mònaco, es confirma el secret de domini públic: hi ha fotos!

Albert II de Mònaco i Charlene de Mònaco van assistir recentment a la gala benèfica de Provale Solidarité, un esdeveniment que busca donar suport a jugadors de rugbi en dificultats després de la seva retirada. La vetllada, celebrada al prestigiós hotel Four Seasons George V de París, va reunir més de 300 convidats, entre ells figures destacades del món de l'esport i l'economia.

Una setmana després que Charlene participés en un taller de primers auxilis pel Dia Internacional de la Dona, la princesa va reaparèixer al costat del seu marit en aquest acte solidari. La seva presència va reafirmar el seu compromís amb el rugbi, disciplina en la qual exerceix com a presidenta de la federació monegasca. Tots dos van ser protagonistes d'una nit en què no només van demostrar el seu suport a la causa.

Una gala amb fins solidaris que va mostrar la unió entre Charlene i Albert de Mònaco

El moment més esperat de la nit va ser la subhasta benèfica, on els assistents van poder licitar per 20 lots exclusius. Entre els objectes més cobejats es trobaven samarretes signades per reconeguts jugadors de rugbi i diverses obres d'art. La recaptació obtinguda es destina al finançament dels programes de Provale Solidarité, enfocats a ajudar els esportistes, després de la seva carrera professional.

Charlene de Mònaco, com a presidenta de la federació monegasca de rugbi, va tenir un paper destacat en la vetllada. Amb la seva presència, va reafirmar els valors d'aquest esport, com el respecte i l'esperit d'equip. La seva implicació en la causa i el seu suport constant han consolidat el seu paper dins d'aquest àmbit.

Una elecció de vestuari molt significativa, que va acaparar totes les mirades

Un dels detalls que més va cridar l'atenció de la gala va ser la coordinació en els vestits d'Albert i Charlene. La princesa va deixar de banda els vestits llargs i va optar per un esmòquing negre, una elecció elegant i sofisticada; tendència en els últims mesos. Va completar el seu look amb arracades de Cartier, talons de Ralph Lauren i un pentinat amb suaus ones a la part frontal.

El príncep Albert, per la seva banda, va lluir un esmòquing amb corbatí, seguint l'estricte codi de vestimenta de l'esdeveniment. La seva vestimenta, gairebé idèntica a la de la seva esposa, va fer que tots dos protagonitzessin una de les imatges més comentades de la nit. La complicitat entre ells va ser evident, posant somrients davant les càmeres i deixant clar que han superat qualsevol crisi del passat.

Un matrimoni més fort que mai

Aquest esdeveniment ha estat una nova mostra de l'estabilitat de la parella, esvaint qualsevol dubte sobre la seva relació. La seva proximitat i connexió en cada aparició pública deixen clar que el seu matrimoni viu un gran moment.

Després d'anys de rumors sobre la seva relació, Albert i Charlene de Mònaco han demostrat que segueixen units. La seva presència en aquesta gala, amb gestos de complicitat i elegància, confirma que han deixat enrere qualsevol crisi i que la seva relació es troba en la seva millor etapa.