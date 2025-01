Fran Rivera dona l'última hora de l'embaràs de Lourdes Montes: 'El part podria…'

Fran Rivera viu un dels moments més emocionants de la seva vida: l'espera del naixement del seu fill juntament amb Lourdes Montes. En una entrevista amb la revista Pronto, Fran va compartir com està transcorrent l'embaràs, destacant que tot marxa segons el previst. No obstant això, va confessar que ha notat a Lourdes més cansada en comparació amb els seus dos embarassos anteriors.

El moment més revelador de l'entrevista va arribar quan Fran va parlar sobre la data probable del part. “Es preveu que el part podria produir-se entre el 13 i el 20 d'abril”, va assenyalar amb entusiasme. A més, va mencionar que en una ecografia en 4D va poder veure el perfil del seu fill i va notar una certa semblança amb Lourdes Montes.

Quins altres detalls ha compartit Fran Rivera sobre aquesta etapa tan especial? I com se sent respecte a la retirada del seu germà Cayetano?

Fran Rivera explica l'última hora de l'embaràs de Lourdes Montes

L'embaràs de Lourdes Montes és, sens dubte, una de les notícies més esperançadores per a Fran Rivera en aquest 2025. La parella demostra ser un exemple d'estabilitat i suport mutu. Afronten amb il·lusió cada etapa de la seva relació i de la seva vida com a pares.

Fran Rivera no amaga la seva felicitat davant la imminent arribada del seu nou fill. Segons va revelar, Lourdes Montes està portant un embaràs tranquil, encara que amb l'esforç és major. “Tot va perfecte, encara que la noto més cansada que en els seus dos primers embarassos”, va confessar.

Aquesta diferència, segons el torero, es deu al ritme de vida que porta la família. També a l'experiència acumulada després de les seves dues primeres maternitats. “Ella es cuida molt i no fa esforços innecessaris”, va afegir.

Un dels moments més emotius per a la parella va ser la recent ecografia en 4D. Durant aquesta, Fran va poder veure clarament el perfil del nadó i va quedar sorprès per la semblança amb la seva mare. “Es veia molt bé de perfil, i encara que sembli estrany, li vaig veure una certa semblança amb Lourdes”, va comentar amb un somriure.

El torero també va confirmar que el naixement està programat per a mitjans d'abril. Segons els càlculs dels metges, el nadó podria arribar entre el 13 i el 20 d'abril. Aquest dada ha permès a la família organitzar-se i preparar-se per rebre el nou membre de la família en unes setmanes que prometen ser inoblidables.

Amb la data del part tan a prop, els seguidors de la parella estan atents a qualsevol novetat. Sens dubte, l'arribada d'un nou “trianero”, com ho va definir Fran, serà un dels moments més comentats en les pròximes setmanes.

El torero ha destacat sempre la importància de la família en la seva vida. Des de la seva retirada dels ruedos, ha dedicat més temps als seus fills i a gaudir de moments de qualitat amb ells. L'arribada d'aquest nou nadó és un recordatori que, per a Fran i Lourdes, la família és el més important.

Fran Rivera reflexiona sobre la retirada del seu germà Cayetano

El 2025 no només porta emocions per l'embaràs, sinó també reflexions importants per a Fran Rivera. En la seva entrevista, va parlar sobre la decisió del seu germà Cayetano de retirar-se dels ruedos. Aquest és un tema que ha generat múltiples comentaris en l'àmbit taurí.

Fran va expressar el seu respecte cap a aquesta decisió, assenyalant que cada torero té dret a triar el moment adequat per acomiadar-se. “El meu germà té el seu dret a decidir, i si considera oportú retirar-se cal respectar-lo. Li desitjo que acabi bé la temporada”, va dir, mostrant el seu suport incondicional.

Encara que alguns aficionats han somiat amb un comiat conjunt dels germans a la icònica plaça de Ronda, Fran va descartar aquesta possibilitat. “Està en obres, ho veig complicat”, va explicar. Tot i això, va deixar clar que entén i respecta els motius del seu germà, qui sempre ha demostrat ser un professional dins i fora del ruedo.

Fran Rivera viu un 2025 ple d'emocions amb l'espera del naixement del seu fill juntament amb Lourdes Montes. La parella està gaudint de cada moment de l'embaràs, mentre es preparen per a l'arribada del petit a l'abril. Amb un futur prometedor i el suport incondicional de la seva família, Fran no podria estar més il·lusionat.