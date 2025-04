Meghan Markle confirma la bona nova: Al fi somriu el príncep Harry!

Meghan Markle ha aconseguit un impressionant èxit amb el llançament de la seva marca As Ever. En menys d'una hora, les seves melmelades ecològiques i altres productes exclusius es van esgotar, sorprenent fins i tot els seus seguidors més fidels. La duquessa de Sussex ha compartit amb entusiasme el seu èxit a les xarxes socials, mostrant la seva enorme felicitat per la recepció que ha tingut la seva nova línia de productes.

Un inici arrasador per a la marca As Ever

En un missatge ple de gratitud, va expressar: "Pot ser que els nostres prestatges estiguin buits, però el meu cor està ple! Es van esgotar en menys d'una hora i no tinc paraules per agrair-vos... Això és només el començament". Aquesta reacció positiva ha deixat clar que la línia de productes ecològics de Meghan Markle ha arribat per quedar-se.

En la imatge que va acompanyar la seva publicació, Meghan Markle apareix amb un look relaxat i lluminós: un top blanc i pantalons bàsics, colors que són part de l'estil de la seva marca. L'estètica de As Ever està plena de tons clars que transmeten pau i energia positiva, una cosa que també es reflecteix en els vídeos on la duquessa cuina o comparteix receptes.

'Chantilly Lili': unes postres familiars que conquista cors

En un dels seus vídeos més recents, Meghan Markle va compartir un moment especial amb la seva mare, Doria Ragland. Ambdues estan a la cuina de Meghan, i la duquessa li presenta la seva última creació: “És la nostra 'Chantilly Lili', unes delicioses postres que hem anomenat així per la nostra estimada filla (Lilibet). Tan tan bo i tan especial i dolç com ella”, va comentar Meghan Markle mentre preparava les postres.

Aquest tipus d'interaccions familiars, juntament amb les seves receptes i productes casolans, han captat l'atenció dels seus seguidors, convertint la duquessa en una font d'inspiració. La seva capacitat per connectar amb el públic a través d'aquestes experiències personals ha estat clau en l'èxit de la seva marca.

Meghan Markle: Un fenomen de vendes

L'èxit de Meghan Markle no es limita al menjar. La seva docuserie a Netflix, With Love, Meghan, també ha jugat un paper crucial en la seva popularitat. Els looks que ha lluït es van esgotar ràpidament: un exemple clar va ser la samarreta que va usar en un dels episodis, que va volar de les prestatgeries en només 24 hores.

Aprofitant aquest tiró mediàtic, Meghan Markle ha llançat dues botigues a ShopMy: una dedicada a la moda i una altra a la bellesa. En ambdues, comparteix productes que usa personalment, i també especifica que algunes vendes generen comissions per a ella. Aquest enfocament comercial ha permès a la duquessa de Sussex capitalitzar la seva imatge i enfortir encara més la seva presència en el món del negoci i les xarxes socials.