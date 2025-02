Kim Kardashian emociona en confessar què ha passat amb la seva filla, North West

Kim Kardashian ha estat una de les figures més influents en el món de l'entreteniment i els negocis. Des de la seva aparició en el reality Las Kardashians, el seu nom es va associar a la fama. No obstant això, una altra de les facetes en què destaca la socialité és el seu paper en la maternitat.

Recentment, Kim ha emocionat els seus fans en confessar què ha passat amb la seva filla North West: que ha crescut molt. La primogènita de Kim i el productor musical Kanye West aviat complirà 12 anys i el seu aspecte ha canviat de manera notable.

Kim Kardashian confirma l'últim sobre la seva filla North West

La influència de Kim Kardashian en la vida de la seva filla North West és evident. Des del seu naixement el 2013, ha estat part integral de la vida de la influencer, sent un dels seus principals pilars. La relació entre ambdues ha estat fonamental per a l'evolució de Kim com a persona i empresària.

Si bé ha estat exposada a la fama des de ben petita, la influencer ha intentat protegir-la el màxim possible de l'atenció pública. D'aquí que Kim hagi emocionat els seus seguidors en confessar el que ha passat amb la seva primogènita: que ha crescut molt.

El canvi de la filla gran de Kim i Kanye West salta a la vista i ha impressionat a tots els seguidors de la socialité. En la seva última publicació totes dues posen juntes demostrant així el molt que ha crescut i canviat North.

La jove va camí a la preadolescència i la influència dels seus progenitors comença a ser visible, així com la seva evolució. De fet, en una de les últimes fotos familiars compartides per Kim es veu l'estirada que ha fet en qüestió de poc temps. Juntament amb ella, posen els seus altres tres germans: Saint, de vuit anys, Chicago, de sis i Psalm de cinc anys.

Kim comparteix amb els seus seguidors moments de la seva vida familiar, on North sempre es mostra plena de personalitat. També ha demostrat que posseeix una ment creativa i curiosa, generant un interès propi cap a la seva persona.

North West segueix els passos de l'exmarit de Kim Kardashian

Ser la filla gran de Kim Kardashian i Kanye West ha fet que l'interès per North hagi augmentat de manera considerable. En moltes ocasions hem pogut veure la jove compartint focus amb la influencer en esdeveniments públics.

Encara és aviat per dilucidar cap a on s'encaminarà el seu futur, però sens dubte, anirà precedit per la fama. Alhora que ha debutat amb Kim a les xarxes socials, també ho ha fet en el panorama musical.

El seu pare, el raper i productor musical, Kanye West, s'ha encarregat de fer que la música estigui permanent en la vida de la seva filla. Així les coses, amb tan sols 10 anys, North va debutar com a rapera en un dels videoclips del seu pare, Talking/Once Again. La seva participació no només va ser visual, també es va atrevir a cantar una estrofa.

I sembla que li ha agafat el gust, perquè, recentment, Kim va compartir en el seu perfil un nou tema de la seva filla. North ha demostrat ser una noia amb una gran capacitat per destacar. Ja sigui pel seu estil únic, la seva creativitat o la seva actitud davant la vida.

En diverses ocasions, Kim ha declarat que, malgrat les pressions del món de l'espectacle, la seva prioritat sempre ha estat el benestar de North. A mesura que passa el temps, és evident que ha crescut i madurat en diversos aspectes.

Si bé encara és molt jove, el futur de North West sembla prometedor. Sens dubte, el camí d'aquesta jove promet ser tan fascinant com el dels seus progenitors.