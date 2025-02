Meghan Markle, acorralada: noves acusacions assenyalen la dona del príncep Harry

En els últims dies, Meghan Markle ha afrontat una sèrie de desafiaments legals i mediàtics que han captat l'atenció pública. Aquestes situacions han generat un intens debat sobre el seu paper dins i fora de la família reial britànica.

Meghan Markle ha estat investigada per assetjament laboral

Meghan Markle ha estat objecte d'una investigació per part del palau de Buckingham a causa d'acusacions d'assetjament laboral. El 2021, es va informar que el seu exsecretari de comunicacions va presentar una queixa el 2018, al·legant que Meghan havia provocat la renúncia de dos assistents personals.

El palau va contractar una firma d'advocats externa per investigar aquestes afirmacions. Els resultats de la investigació van portar a modificacions en les polítiques. No obstant això, l'informe complet no es va fer públic per protegir la privacitat dels involucrats.

Meghan i Harry: l'entrevista amb Oprah i les reaccions públiques

L'entrevista de Meghan i el príncep Harry amb Oprah Winfrey el març de 2021 va ser un punt d'inflexió en la percepció pública d'ells. Durant la conversa, Meghan va parlar sobre les seves lluites amb la salut mental i la manca de suport que va sentir dins de la institució reial.

Aquestes revelacions van provocar reaccions polaritzades. Alguns van elogiar la seva valentia per parlar obertament, mentre que altres van criticar la decisió de discutir assumptes privats en un fòrum públic.

Les tensions dins de la família reial i la família de Meghan han estat objecte d'escrutini constant. El seu pare, Thomas Markle, ha parlat públicament sobre el seu distanciament de Meghan i ha expressat el seu desig de reconciliació. D'altra banda, la relació amb la seva mitja germana Samantha ha estat conflictiva, com ho demostra la demanda per difamació que va interposar contra Meghan.

La percepció pública de Meghan Markle

La combinació de disputes legals, acusacions d'assetjament i tensions familiars ha afectat la imatge pública de Meghan. Alguns la veuen com una figura que desafia les normes establertes i lluita per la seva autonomia.

No obstant això, altres la perceben com una font de controvèrsia que ha generat divisions tant dins de la família reial com en l'opinió pública. El futur de Meghan Markle, tant amb la família reial com la seva posició en l'esfera pública, continua sent incert.