Kate Middleton i el príncep Guillem desvelen el secret de la seva filla Charlotte

Kate Middleton ha demostrat ser una mare exemplar i que es preocupa pels seus fills més enllà del que marquen les convencions. Els membres de la família reial britànica segueixen estrictes protocols en públic, però en la intimitat mostren el seu costat més humà. Un exemple clar és la relació entre el príncep Guillem i la seva filla, la princesa Charlotte. Durant una visita al Chelsea Flower Show el 2019, l'hereu al tron va deixar al descobert un dolç detall sobre la seva filla.

Mentre exploraven el "Back to Nature Garden", dissenyat per Kate Middleton, Guillem va sorprendre a tothom amb una forma peculiar de cridar a Charlotte. En lloc d'usar el seu nom, la va cridar "Mignonette". Segons The Mirror, aquesta paraula francesa significa "petita, dolça i delicada" o "adorable". Aquest moment va permetre als seguidors de la reialesa veure un costat més proper del príncep.

Però aquest no és l'únic sobrenom que usa la família. Durant una visita a Irlanda del Nord, Kate Middleton va revelar un altre sobrenom per a la seva filla. Mentre conversava amb la multitud, va mencionar que també la crida "Lottie". Aquest diminutiu, comú al Regne Unit, demostra l'afecte amb què es tracten dins de casa.

Kate Middleton, Guillem i els sobrenoms

L'ús de sobrenoms no és una novetat en la reialesa britànica. La reina Isabel II, per exemple, era cridada "Cabbage" pel seu marit, el príncep Felip. Quan era nen, el príncep Guillem no podia pronunciar "Granny" i deia "Gary", creant així un altre sobrenom espontani.

A més dels sobrenoms familiars, els nens de la reialesa segueixen una tradició quan assisteixen a l'escola. Per facilitar la seva integració, utilitzen el títol dels seus pares com a cognom. Per això, la princesa Charlotte és coneguda al seu col·legi com Charlotte Wales. El mateix passa amb el seu germà George i, en el futur, amb el príncep Louis.

Aquesta costum també va ser adoptada pels prínceps William i Harry durant la seva educació i a l'exèrcit. Ambdós van usar el cognom "Wales" en referència al títol del seu pare, l'aleshores príncep Carles.

Diferents cognoms en la reialesa

No tots els membres de la família reial segueixen aquesta tradició. Algunes princeses, com Beatriz i Eugenia, van preferir usar el cognom oficial de la família: Mountbatten-Windsor. Per aquesta raó, en els seus anys escolars no van ser conegudes com Beatriz i Eugenia York.

Els fills del príncep Harry i Meghan Markle també van usar el cognom Mountbatten-Windsor al principi. No obstant això, el 2023, els seus pares van decidir canviar la seva presentació oficial. Des de llavors, Archie i Lilibet són coneguts com el príncep Archie i la princesa Lilibet de Sussex. La parella va explicar que no volia privar els seus fills del seu dret de naixement.

Un costat més proper de la família reial

Malgrat la formalitat que exigeix la seva posició, els membres de la família reial busquen moments de proximitat. Els sobrenoms, les bromes i els gestos espontanis demostren que, més enllà del protocol, són una família unida.

El príncep Guillem i Kate Middleton han aconseguit equilibrar la seva vida pública amb la criança dels seus fills. Encara que estan destinats a grans responsabilitats, dins de casa són simplement una família que es tracta amb amor i afecte.