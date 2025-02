Gerro d'aigua freda per a Tita Thyssen després d'un cop inesperat

Acostumada a moure's entre les grans fortunes, Tita Thyssen no està tenint la mateixa sort quan es tracta de vendre les seves exclusives propietats. Carmen Cervera, una de les dones més riques d'Espanya, maneja una fortuna que ronda els 1.300 milions d'euros.

La seva impressionant col·lecció d'art i les seves múltiples residències la situen en l'elit econòmica. No obstant això, hi ha quelcom que, sorprenentment, se li resisteix: desfer-se de dues de les seves luxoses mansions.

Tant a Mallorca com a Marbella, la baronessa ha intentat sense èxit vendre dues de les seves propietats més exclusives. Malgrat la seva història i la seva ubicació privilegiada, els compradors no han aparegut, la qual cosa suposa un revés inesperat per a l'aristòcrata.

Gerro d'aigua freda per a Tita Thyssen

Ubicada a El Terreno, a Palma, la mansió que la baronessa va comprar va ser inicialment un refugi per compartir moments amb la seva mare. No obstant això, després de la seva mort, els plans van canviar i la casa va passar a ser una inversió que no ha donat els fruits esperats.

El 2017, Tita Thyssen va decidir posar-la a la venda, però, sis anys després, continua sense trobar un comprador. Malgrat estar situada en una de les zones més exclusives de la capital balear, la mansió sembla no despertar l'interès suficient.

La mansió de Marbella, un altre obstacle en el camí

No només a Mallorca Tita Thyssen ha trobat problemes. A la turística ciutat de Marbella, una altra de les seves propietats fa temps que està buscant amo sense èxit. Es tracta d'una espectacular residència de 430 metres quadrats, situada a la urbanització Arroyo de las Piedras.

L'habitatge, batejat com Mas Mañanas, segueix l'estètica i l'estil que la baronessa tant aprecia. Recordant la mítica casa que va compartir amb el seu primer marit, Lex Barker, a Sant Feliu de Guíxols.

No obstant això, els elevats costos de manteniment podrien estar frenant els possibles compradors. Malgrat el seu poder econòmic, Cervera continua enfrontant-se a un desafiament: vendre les seves mansions en un mercat que sembla no estar del seu costat.

Seguiran aquestes cases esperant un comprador que mai arriba? Només el temps ho dirà. El que està clar és que, encara que la seva col·lecció d'art és la seva gran joia, el seu patrimoni immobiliari li està donant més mals de cap dels esperats.