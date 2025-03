Kate Middleton confirma els rumors sobre el seu fill Louis: 'És un...'

El príncep Guillem i Kate Middleton van sorprendre aquest cap de setmana a Cardiff. En aparèixer durant el partit esperat de rugbi del torneig Sis Nacions entre Anglaterra i Gal·les. L'esdeveniment, carregat d'emoció i rivalitat sana, va ser una mostra de l'amor de la parella per l'esport.

Com a patró de la Unió de Rugbi de Gal·les, Guillem va mostrar el seu suport a l'equip local. Kate, com a patrona de la Unió de Rugbi d'Anglaterra, es va inclinar per la selecció anglesa. A més de gaudir del partit, el matrimoni va tenir una trobada amb jugadors lesionats i va visitar la Suite Tracker Watkins, un espai exclusiu per als jugadors i les seves famílies.

Louis, el 'kamikaze' de la família reial

Durant la jornada, la parella no només va parlar sobre el rugbi, sinó que també va compartir detalls de la rutina esportiva dels seus fills. En un comentari casual, Guillem va explicar que els caps de setmana de la família reial solen ser una "competició rere l'altra". Kate va afegir: "Louis té sis anys i acaba de començar amb el touch rugby..."

Aquest comentari no és la primera vegada que Kate revela la personalitat activa i aventurera del seu fill menor. El 2022, ja havia compartit en una entrevista que Louis té una energia inesgotable i que podria estar al centre de tota l'acció. “Ens preocupa que quan creixi, estigui al centre de tot”, va dir Kate, reflectint la seva preocupació per la vitalitat i el caràcter del seu fill.

De la tradició familiar al rugbi dels fills

Kate també va parlar de com el rugbi sempre ha estat una part important en la seva vida des de la infància. Segons la seva germana, Pippa Middleton, el rugbi no només era un esport a la seva família, sinó també un esdeveniment social. “Planificàvem els nostres caps de setmana al voltant dels partits importants”, va recordar Pippa, afegint que les reunions familiars giraven al voltant dels partits internacionals, acompanyats d'un àpat reconfortant.

Per la seva banda, els tres fills dels prínceps de Gal·les han mostrat gran interès per una varietat d'esports, com el tenis, la gimnàstica i, per descomptat, el futbol. El príncep George, d'11 anys, és un assidu acompanyant del seu pare als partits de futbol. Pel que fa a la princesa Charlotte, el seu suport a la selecció femenina de futbol d'Anglaterra durant l'Eurocopa 2022 va deixar tot clar.

En un altre tema, el príncep Guillem també ha parlat sobre l'amor de George per al busseig. Durant una xerrada amb atletes olímpics, Guillem va confessar que a George “li encanta el busseig”. I que l'ha introduït al món de l'aigua amb entusiasme, cosa que demostra la creixent passió dels seus fills per l'esport.

Kate Middleton continua confirmant el que molts ja sospitaven: Louis és un veritable “kamikaze” a la seva família. Però els seus germans no es queden enrere en la seva passió pels esports.