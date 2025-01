Julia Otero i el seu primer matrimoni: un periodista de TV3 amb qui no va tenir fills

Recentment, Julia Otero ha viscut un moment de gran protagonisme mediàtic després d'anunciar la seva decisió d'abandonar X, abans Twitter. Una determinació que no ha passat desapercebuda entre els seus seguidors i el públic en general.

A través de les seves xarxes socials, la periodista i locutora va compartir un missatge clar: "Me'n vaig amb la música (i la lletra) a una altra banda. El cel que sigui blau. Decisió definitiva per temps indefinit, gràcies a tots".

Aquesta declaració d'intencions ha estat aplaudida per molts, que li donen suport en aquest pas tan personal. Otero, coneguda pel seu estil proper i la seva gran trajectòria en el món de la comunicació, ha decidit fer un gir a la seva vida professional.

Julia Otero va estar casada amb un periodista de TV3

Però més enllà de la seva carrera, Julia Otero ha viscut una vida personal també plena de canvis i decisions importants. En l'àmbit sentimental, el seu primer matrimoni va ser amb el periodista Ramon Pellicer, una relació que va tenir lloc a finals dels 80.

Julia, que aleshores tenia 28 anys, i Ramon, conegut per ser presentador dels informatius de TV3, van compartir diversos anys junts. Tanmateix, van decidir posar punt final a la seva relació l'any 1993. A més, l'exparella no va tenir fills en comú.

Encara que el seu matrimoni no va perdurar, la separació va ser amistosa i cordial, cosa que no és comuna en molts casos. De fet, el vincle que ambdós mantenen continua sent proper, ja que Ramon Pellicer és actualment padrí de la filla de Julia, Candela.

La seva relació és tan bona que no és estrany veure Ramon i la seva parella actual gaudint de moments de descans juntament amb Julia i el seu marit, Josep Martínez. Poc després del seu divorci, Julia va conèixer Josep, qui és el seu company de vida des de fa gairebé tres dècades.

Julia Otero i Josep Martínez tenen una filla en comú: Candela

Al llarg de tots aquests anys, la parella ha estat coneguda per la seva discreció, mantenint sempre un perfil baix pel que fa a la seva vida. Junts tenen una filla, Candela, que ha decidit seguir els passos del seu pare en l'àmbit professional.

Candela és metge, igual que el seu pare Josep. Aquest últim treballa actualment com a cap d'Urgències Domiciliàries a l'Hospital de Barcelona i forma part del Consell d'Administració d'Assistència Sanitària.

Al llarg de la seva trajectòria, Otero ha demostrat que, igual que en la seva carrera, en la seva vida personal també valora l'estabilitat. La seva relació amb Ramon Pellicer i el seu matrimoni amb Josep Martínez han estat exemples de maduresa i discreció.