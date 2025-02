Gloria Camila deixa mut José Ortega Cano a la seva última hora: ‘Em trobo a...’

Gloria Camila Ortega ha estat una de les protagonistes de la Setmana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), un esdeveniment molt especial per a ella. I és que la jove ha deixat sense paraules a José Ortega Cano després de confirmar la seva última hora: li ha agafat una de les seves corbates.

Durant aquesta setmana, Gloria Camila Ortega ha compartit cada detall de la seva experiència. A través de les seves xarxes, ha publicat una frase que ha captat l'atenció de tothom: “Em trobo en un lryo, meravella d'espai, seients i menjar, amb destinació a Sevilla”. Amb aquestes paraules, la filla de José Ortega Cano deixava clar com n'estava d'emocionada per assistir a l'esdeveniment.

SIMOF ha complert 30 anys, una edició especial en la qual Gloria Camila ha estat ambaixadora. Un paper que ha exercit amb orgull i és que Gloria Camila Ortega ha demostrat la seva passió per la moda flamenca i la seva connexió amb la cultura andalusa. La fira s'ha convertit en un referent per a dissenyadors, models i amants de la moda flamenca, i la presència de Gloria Camila ha estat un atractiu més per a l'esdeveniment.

Gloria Camila Ortega deixa mut a José Ortega Cano

Però no només això, Gloria Camila també ha volgut retre homenatge al seu pare. Per a l'ocasió, ha confessat que ha tornat a portar una corbata de José Ortega Cano. “Corbata del papà, novament”, ha revelat.

Un gest que ha emocionat els seus seguidors. La jove ha deixat clar en més d'una ocasió que el seu vincle amb el torero és indestructible, i aquest gest ha estat una prova més del seu amor cap a ell.

Aquest detall demostra com n'està d'unida al seu pare. Tot i que el torero ha guardat silenci i no s'ha pronunciat al respecte, segur que està orgullós d'ella.

Els èxits de la seva filla continuen creixent i la seva presència a SIMOF és una mostra més d'això. La carrera de Gloria Camila en el món de l'espectacle i la moda continua en ascens, i cada pas que fa reafirma la seva posició com una figura pública rellevant a Espanya.

Gloria Camila Ortega, filla de José Ortega Cano, gaudeix de la moda flamenca

Gloria Camila continua conquerint amb el seu carisma i naturalitat. El seu pas per SIMOF ha estat un èxit. A més, el seu compromís amb la moda flamenca i el seu homenatge al seu pare no han passat desapercebuts.

D'altra banda, l'esdeveniment ha servit perquè la jove comparteixi moments especials amb dissenyadors i amics propers. Sens dubte, la seva presència ha deixat empremta en aquesta edició tan especial, consolidant-se com una de les figures més destacades de la moda.