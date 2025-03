Increïble el que li ha passat a Sasha, filla de Barack Obama, en un parc a Los Angeles

Sasha Obama, filla del que va ser president dels Estats Units, Barack Obama, ha sorprès amb la seva última aparició pública. El que ha succeït amb Sasha és que ha estat vista en un parc gaudint d'un moment de relaxació mentre teixia.

La jove de 22 anys, vestida amb una samarreta blava brillant i ulleres de sol grans, es trobava asseguda sobre una manta, enfocada en el seu projecte de crochet. Aquesta passió per l'art de la confecció sembla haver estat heretada de la seva mare, Michelle. La dona d'Obama, va confessar fa temps com teixir l'ajuda a relaxar-se i desconnectar.

Sasha Obama, filla de Barack Obama, gaudeix en un parc de la seva afició

Sasha Obama, la filla menor de l'expresident Barack Obama i Michelle Obama, ha estat gaudint del seu temps lliure en un parc local. Recentment, va ser vista al Parc Everett a Los Angeles, on va passar una estona agradable.

El que ningú s'esperava a la seva arribada era el que Sasha va estar fent davant de tothom: teixir una manta. El Parc Everett és conegut pel seu ambient relaxant i les seves diverses activitats a l'aire lliure, perfectes per gaudir d'un dia assolellat. I això és precisament el que va fer la jove de 22 anys aprofitant el seu temps lliure i el bon clima.

Durant la seva visita, Sasha va estar teixint el que semblava una manta de crochet, cosa que ha captat l'atenció de molts. Sobretot, perquè és la primera vegada que una filla d'un president dels Estats Units és vista relaxant-se en un ambient allunyat de luxes.

La veritat és que la família Obama presumeix, precisament, de ser una família normal i corrent. Sense anar més lluny, Michelle s'ha prestat a col·laborar en nombroses causes benèfiques i apostar per una vida sana i saludable. Dues aficions que comparteix amb el seu marit, Barack, qui d'una forma molt més discreta continua participant en política.

El cas de Sasha reflecteix, sens dubte, aquesta part més natural de la seva família. Diversos mitjans internacionals s'han fet ressò de la notícia i han compartit les imatges de la filla de Barack Obama.

La filla de Barack Obama segueix els passos de la seva mare

Aquesta afició de Sasha Obama per teixir no és aliena dins de la seva família. Fa un temps, la seva mare va confessar com durant el confinament es va interessar per l'art de la confecció. A partir de les seves primeres agulles i fils va començar a teixir, no només peces de vestir, també un hobby que ha passat a la seva filla.

Per a la dona d'Obama, teixir suposa un moment de relaxació i desconnexió que li beneficia en el seu dia a dia. Michelle sempre ha promogut la importància de la salut mental i el benestar a través d'activitats a l'aire lliure. Sasha sembla estar seguint aquest consell, aprofitant al màxim el seu temps a la natura.

La jove Obama no només ha estat vista gaudint de l'activitat de teixir. També ha estat fotografiada diverses vegades en els últims mesos a Los Angeles, gaudint de la seva vida fora del focus públic. Després de mudar-se a Califòrnia, Sasha ha estat enfocada en els seus estudis i en explorar els seus propis interessos personals.

La menor dels Obama resideix des de fa bastant temps a Los Angeles juntament amb la primogènita de la família, Malia. Sasha es va graduar el 2023 en Sociologia i actualment està cursant un postgrau. Encara que intenta portar una vida anònima, la veritat és que se l'ha vista en nombroses ocasions.

La filla d'Obama sempre llueix un atuell bohemi i modern, d'acord amb el seu nou estil de vida. En aquest context, la seva afició pel teixit reflecteix una connexió personal amb la creativitat i una forma de reconnectar amb si mateixa.