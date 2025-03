La inesperada connexió entre la reina Isabel II i Mary de Dinamarca que pocs coneixen

Isabella de Dinamarca està a punt d'assolir una fita important en la seva vida: la seva majoria d'edat. Pocs dies abans de complir 18 anys, la filla de Mary i Frederic de Dinamarca es prepara per a unes celebracions que marcaran la seva entrada en l'esfera pública.

La Casa Reial ha organitzat dos esdeveniments especials per commemorar l'ocasió. Tanmateix, més enllà dels festejos, hi ha un detall que ha cridat l'atenció. Isabella comparteix la seva data de naixement amb una de les monarques més icòniques de la història, Isabel II d'Anglaterra.

Isabel II i Mary de Dinamarca i el seu vincle inesperat

El 21 d'abril és una data amb gran pes, ja que durant més de 90 anys va ser el dia en què el Regne Unit celebrava l'aniversari de la seva reina. Ara, Isabella de Dinamarca, que segueix els passos de la seva mare pel que fa a elegància, també quedarà vinculada a aquesta data especial.

Però la coincidència no acaba aquí. A més d'haver nascut el mateix dia, Isabella i la difunta monarca britànica comparteixen un nom amb una arrel comuna.

Mentre que a Dinamarca la princesa és coneguda com a Isabella, en anglès l'equivalent directe és Elizabeth, el nom amb el qual Isabel II va regnar durant set dècades. I és que és possible que aquest curiós paral·lelisme no sigui conegut per molts.

Mary de Dinamarca, una inspiració constant

Des que Mary de Dinamarca es va convertir en reina, la seva influència ha estat innegable en la imatge de la monarquia danesa. Isabella, que sempre ha mantingut un perfil discret, sembla estar fent els seus primers passos cap a una major visibilitat pública.

Un fet que recorda a l'evolució de la seva mare després del seu matrimoni amb Frederic. Les recents imatges compartides per la Casa Reial danesa mostren a Isabella amb un estil que evoca a Mary de Dinamarca.

La connexió entre ambdues és evident, i tot indica que la jove heretarà el seu compromís amb les causes socials i culturals. Amb aquesta coincidència històrica i el seu creixent protagonisme, Isabella de Dinamarca entra en una nova etapa de la seva vida.

El seu aniversari, igual que el d'Isabel II, ara serà també un dia assenyalat a Dinamarca. D'aquesta manera, queda reflectit com la història i la monarquia continuen entrellaçant-se de maneres inesperades.