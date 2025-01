Indignació amb l'últim de la reina Letícia: el rei Felip ha hagut de disculpar-se

Letícia ha provocat una gran indignació pel que ha fet amb el rei Felip: saltar-se el protocol i obligar-lo a disculpar-se en el seu nom. Tal com s'ha publicat, tot va succeir durant l'última visita dels reis al camp de concentració d'Auschwitz. Segons els presents, la reina Letícia va abandonar el lloc sense acomiadar-se de la resta de cases reials que van assistir a l'esdeveniment.

Com a conseqüència, Felip va haver de "demanar disculpes en nom de la seva esposa", per saltar-se el protocol. No és la primera vegada que Letícia fa alguna cosa que se surt del que s'esperava, però en aquesta ocasió assenyalen que el greuge és majúscul.

Letícia assenyalada per l'últim que li ha fet al rei Felip

La visita de la reina Letícia i el rei Felip al camp de concentració d'Auschwitz continua generant titulars. Els reis van assistir al 80 aniversari de la seva alliberació i allà van coincidir amb nombroses cases reials. L'acte es va produir sense contratemps, però alguna cosa en Letícia va cridar poderosament l'atenció.

El que va fer la reina i que ha provocat una gran indignació ha estat saltar-se el protocol i marxar sense acomiadar-se. Segons publica la revista portuguesa Flash, després de la cerimònia, "Letícia va abandonar el lloc deixant enrere el seu marit". Felip es va quedar a saludar els reis de Dinamarca i Països Baixos, però la reina va continuar el seu camí sense acomiadar-se d'ells.

Per als experts, l'actitud de la reina Letícia representa un "error greu de protocol", i per això el rei va haver de demanar perdó. "El problema va ser que la reina no s'havia acomiadat de cap d'aquestes parelles reials", expliquen en el citat mitjà. "El que va obligar Felip a demanar disculpes en nom de la seva esposa", afegeixen.

Tachen el comportament de Letícia com "inadequat" i afirmen que el malestar de Felip amb la seva esposa va ser evident. D'aquí que no li quedés més remei que intentar justificar-la pel lleig que va fer, mantenen, davant de tothom.

No és la primera vegada que la reina se salta el protocol i mostra una actitud inesperada en alguns esdeveniments. Recordem el seu distanciament en el jurament de la Constitució de Leonor, Letícia també va estar esquiva en algun moment. No obstant això, en aquesta ocasió, la seva actitud ha estat recriminada per Felip, qui s'ha vist obligat a disculpar-se.

El motiu del lleig de Letícia al rei Felip

Expliquen des de la publicació que existeix una raó de pes per la qual Letícia va reaccionar d'aquesta manera davant les parelles reials. Pel que sembla, la reina no manté una bona relació amb Màxima d'Holanda per la unió en el passat d'aquesta amb la infanta Cristina.

La relació de Letícia amb la seva cunyada es va refredar arran dels escàndols d'Urdangarin i, com a conseqüència, amb la reina holandesa. Entre elles, destaquen, mai hi ha hagut feeling, i per això eviten tenir contacte.

Pel que fa a Mary de Dinamarca, el fet que no s'hagi acomiadat d'ella crida poderosament l'atenció. Fins al moment es desconeixia que Letícia tingués animadversió cap a l'actual reina de Dinamarca. De fet, després de sortir a la llum les fotos de Frederic amb Genoveva Casanova, la dona de Felip va mostrar més proximitat amb ella.

No obstant això, la revista portuguesa assegura que la relació entre elles és molt tensa i critiquen durament la reina Letícia. Assenyalen que la seva "actitud és inacceptable", i totalment censurable en algú de tant rang com la dona de Felip. Sigui com sigui, el que semblava un acte solemne de totes les cases reials, ha acabat sent un autèntic escàndol.