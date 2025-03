Increïble decisió de Mishel Gerzig, la dona de Courtois: no hi ha marxa enrere

Després de l'última victòria del Real Madrid davant l'Atlético de Madrid, Mishel Gerzig, la dona de Courtois, ha tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades. I tot després de confirmar-se l'última i increïble decisió que la jove ha pres en relació amb la seva faceta empresarial.

Segons ha transcendit, l'esposa del porter ha sumat una nova faceta a la seva carrera professional: la d'empresària. I ho ha fet obrint el seu propi negoci al centre de Madrid.

Tal com va poder saber OkDiario fa diverses setmanes, a finals del mes de novembre, Mishel Gerzig va inaugurar al cèntric carrer Alcántara una clínica de medicina estètica.

Es tracta d'un negoci relacionat amb la bellesa i la cura personal, especialitzat principalment en tractaments antiacné. La dona de Courtois ha portat des del seu país tota l'aparatologia i productes que s'utilitzen en aquests casos.

I és que, segons sembla, Israel és un país pioner en tecnologia especialitzada en aquest tipus de tractaments, sobretot en els que tenen a veure amb l'oval facial.

Tot sobre Mishel Gerzig, la dona de Courtois i propietària d'una clínica de medicina estètica

La dona de Courtois, Mishel Gerzig, va néixer el 5 de juny de 1997 a Tel-Aviv, capital d'Israel, en el si d'una família d'immigrants russos de religió jueva. A més, té una germana de la qual se sent especialment orgullosa.

Igual que la resta de joves del seu país, Mishel va haver de fer el servei militar obligatori durant dos anys. En el seu cas, es va decantar per la marina i va ser destinada a un preciós poble al nord del país anomenat Eilat.

Encara que sempre va viure a Tel-Aviv, la seva carrera com a model l'ha portat a viatjar per tot el món i a passar llargues temporades fora de la seva llar. Una dura situació que li ha permès parlar amb fluïdesa set idiomes, inclòs l'espanyol, el qual va aprendre després de mudar-se a Espanya fa quatre anys.

Va ser precisament al nostre país on va començar la història d'amor de Mishel Gerzig i Courtois. Tal com han confessat ells mateixos, el seu primer contacte va ser a través de les xarxes socials.

En un primer moment, el porter del Real Madrid no seguia la model, però de sobte, un dia, va veure una de les seves publicacions. A la imatge, la jove apareixia amb un gosset, una estampa a la qual l'esportista no es va poder resistir. Tant és així que no va dubtar a deixar-li un comentari.

Des de llavors, Mishel Gerzig i Courtois van començar a parlar per missatges privats, fins que, sis mesos després, van decidir veure's en persona. Una cita que va tenir lloc el 2021 a l'aeroport d'Adolfo Suárez.

A partir de llavors, la model va decidir quedar-se a Espanya, moment en què ambdós van prendre la decisió d'anar-se'n a viure junts. Finalment, el 2023, Mishel Gerzig i Courtois es van donar el “sí, vull” en un romàntic casament a Cannes.