Hansi Flick i la seva nova vida a Barcelona amb les seves 2 filles, Hannah i Kathrin

El Barça va segellar el seu pas a vuitens de final de la Champions League després d'empatar 2-2 contra l'Atalanta. Encara que els blaugranes no van aconseguir el primer lloc del grup, els de Hansi Flick poden presumir de ser l'equip espanyol millor classificat en aquesta fase del torneig.

Des de la seva arribada a la ciutat comtal, Hansi Flick ha experimentat una gran adaptació tant en l'àmbit professional com en el personal. El tècnic alemany ha trobat a Barcelona un entorn propici per a la seva vida familiar.

Malgrat les exigències del càrrec, ha aconseguit mantenir un equilibri entre la seva carrera i la seva llar. En l'àmbit personal, Flick ha estat vist en diferents zones de Barcelona juntament amb la seva esposa Silke, explorant la cultura i la gastronomia local.

Hansi Flick i la seva nova vida a Barcelona

Hansi Flick i Silke es van conèixer quan ell tenia 18 anys i ella tres menys. Des de llavors, han format una parella estable que ha superat moments difícils, entre ells, el diagnòstic de càncer de mama que Silke va enfrontar el 2010.

Va ser una etapa complicada per a la família, especialment per a Flick. I és que el tècnic, en el seu llibre publicat el 2022, va confessar com de dur va ser veure la seva esposa lluitar contra la malaltia.

"Vaig tenir por d'una manera que mai havia tingut. Estar amb ella i amb les nenes era més important que mai", va relatar el tècnic. La malaltia de la seva esposa li va fer replantejar-se moltes coses i valorar encara més el temps amb la seva família.

En aquells moments, va comptar amb el suport de la Federació Alemanya de Futbol. D'aquesta manera, li va permetre apartar-se temporalment de les seves funcions per estar amb els seus. Afortunadament, Silke va poder superar la malaltia.

Hannah i Kathrin: unes filles allunyades del focus mediàtic

Malgrat la popularitat del seu pare, gairebé no hi ha informació sobre Hannah i Kathrin, les filles de Flick. I és que l'entrenador, sempre gelós de la seva intimitat, ha procurat protegir-les de l'impacte mediàtic que comporta la seva carrera.

No obstant això, és sabut que el vincle entre pare i filles és molt estret. Durant els anys més complicats de la família, elles també van estar al costat de la seva mare, formant un suport essencial en la seva recuperació.