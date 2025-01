Ningú esperava l'últim que Luis Miguel ha fet amb Paloma Cuevas a Madrid

Luis Miguel i Paloma Cuevas han tornat a convertir-se en el centre de totes les mirades, després de l'última i inesperada decisió que ha pres el cantant. Una informació que ha deixat al descobert en quin punt es troba la seva relació sentimental.

Han passat ja dos anys des que va sortir a la llum la seva discreta història d'amor. Durant aquest temps, les visites del cantant al nostre país han estat constants, sobretot a Madrid, lloc en el qual viu la socialité. No obstant això, aquesta situació està a punt de canviar.

Tal com ha assegurat Vanitatis, les anades i vingudes de Luis Miguel a Espanya estan a un pas de ser història, ja que la seva intenció és convertir Madrid en el seu lloc de residència.

Tant és així que l'artista ja ha començat a prendre una sèrie de decisions per fer el seu somni realitat. Entre altres coses, ha invertit part de la seva fortuna en comprar un habitatge en una de les zones més exclusives de Madrid.

Luis Miguel es compra una casa a Madrid molt a prop de l'habitatge de Paloma Cuevas

En els últims anys, ha estat molt habitual veure Luis Miguel a Espanya. Tant és així que Madrid s'ha convertit en el seu centre neuràlgic quan no està complint amb els seus compromisos professionals.

Però ara, i després d'anys de desplaçaments, per fi el ‘Sol de Mèxic’ ha pres una important decisió: fixar la seva residència a la capital, lloc en el qual viu Paloma Cuevas.

Tal com ha confirmat el citat mitjà de comunicació, Luis Miguel s'ha comprat un luxós xalet a la zona de Los Lagos 2. Aquest immoble es troba dins de l'exclusiva urbanització de La Finca, Pozuelo de Alarcón, situada als afores de Madrid.

La nova casa del cantant és un adossat de 500 metres quadrats que, segons les fonts consultades pel citat portal de notícies, podria haver-li costat uns 3 milions d'euros.

Aquesta propietat compta amb dues plantes i dues entreplantes. A més, està envoltada per un immens jardí, en el qual es pot instal·lar una gran piscina.

No obstant això, aquest habitatge no és desconegut per a Luis Miguel. I és que, fins a la data, cada vegada que venia de visita al nostre país, s'allotjava en ella. Encara que això sí, en qualitat de llogater.

Però ara, i en veure que la seva relació amb Paloma Cuevas va vent en popa, el ‘Sol de Mèxic’ ha decidit convertir-se en el seu propietari per estar més a prop d'ella.

D'altra banda, i en un intent per augmentar el seu patrimoni, Luis Miguel està considerant també la possibilitat d'adquirir una segona residència que li doni una major privacitat que aquesta.