Gir de 180 de Frederic i Mary de Dinamarca: trenquen finalment el silenci

El rei Frederic de Dinamarca ha tancat un capítol de tensions familiars en incloure el seu germà, el príncep Joaquim, en el balanç anual de la Casa Reial. Després d'anys de friccions, la relació entre ambdós sembla haver estat restaurada, la qual cosa reflecteix un regnat enfocat en la unitat familiar. Aquest gest arriba en un moment clau, just després que completés el seu primer any com a rei, un període marcat pel seu enfocament en la cohesió i la transparència.

El regnat de Frederic X, marcat per la unitat

L'informe anual d'activitats de la família reial danesa ha servit per destacar els èxits del rei Frederic i la seva família. Des de la seva proclamació com a monarca el 2024, ha donat 26 discursos oficials, rebut 37 ambaixadors i saludat més de 8.000 ciutadans. El monarca també ha mantingut un enfocament proper a la gent, seguint el lema del seu regnat: “Unit, compromès, pel Regne de Dinamarca”.

Malgrat les tensions del passat, Frederic ha ressaltat la importància de la unitat familiar. La inclusió del seu germà Joaquim en aquest informe oficial simbolitza la reconciliació definitiva. Malgrat que Joaquim viu a l'estranger, la seva presència en aquest document reflecteix un canvi en la relació entre els dos germans.

El futur de la monarquia danesa i el paper dels fills

La família reial danesa també ha mirat cap al futur, destacant el seu hereu, el príncep Christian. Als seus 19 anys, Christian s'ha graduat i ha fet treballs a l'Àfrica abans d'ingressar al servei militar. Aquest és un any clau per al jove príncep, que comença a prendre el seu lloc en la família reial.

Per la seva banda, la reina consort, Mary, ha centrat els seus esforços en temes com la solitud, la violència de gènere i les malalties mentals. També ha fet viatges oficials, inclòs un a la selva brasilera. En el seu primer any com a reina consort, Mary ha mostrat la seva dedicació a la monarquia, equilibrant la seva vida pública amb el seu suport al seu marit, el rei Frederic.

Tensions passades i despeses reials

L'informe també ha destacat la relació de Frederic amb la seva mare, la reina Margarida, i amb la seva tia, la princesa Benedicta, figures clau en el regnat de la seva mare. No obstant això, l'aspecte més polèmic ha estat la revelació de les despeses de la família reial. El 2024, la Casa Reial va aprovar un subsidi extraordinari de 3,85 milions d'euros a causa dels costos derivats del canvi de tron.

A més, les despeses anuals de personal i altres despeses privades van sumar una xifra significativa. En l'informe també es va incloure un llistat de regals institucionals rebuts per Frederic i Mary, que incloïen des d'escultures fins a begudes i pintures. Aquest tipus de transparència, similar a altres cases reials, busca mantenir un vincle amb els ciutadans i assegurar que les despeses públiques es gestionin adequadament.