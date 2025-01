Gir de 180º a 'Com si fos ahir' després de la dura decisió de Mariona Ribas: sorpresa

Com si fos ahir torna amb força en el primer capítol de 2025 després de la seva tradicional pausa per les festes de Nadal. La sèrie, que continua sent un referent en la televisió catalana, reprèn les seves trames amb noves emocions i conflictes que prometen enganxar els espectadors.

Aquest episodi no només marca l'inici d'un nou any, sinó també el desenvolupament d'històries que han quedat en l'aire. D'aquesta manera, en aquesta nova entrega, els protagonistes seran el Toni, la Sílvia i la Isabel, interpretada per Mariona Ribas.

La inesperada decisió de Mariona Ribas a Com si fos ahir

En aquest capítol, el Toni afronta un inici d'any carregat de nostàlgia després d'unes festes de Nadal complicades. Malgrat la tristesa, manté viva l'esperança de reconciliar-se amb la Gemma, una cosa que comparteix amb el Francesc.

En un intent d'acostament, el Toni envia un paquet a casa de la Gemma, qui opta per portar-lo al seu fill, reflectint la complexitat de la relació entre ambdós. Per la seva banda, la Sílvia protagonitza una situació inesperada en el seu entorn laboral.

Durant la recollida d'una mercaderia especialment delicada per a la seva botiga, un desafortunat incident posa a prova la seva paciència. Un cotxe aixafa una de les caixes mentre intenta carregar-la, desencadenant una sèrie de problemes que afegiran tensió a la seva jornada.

Tanmateix, el nucli de l'episodi recau en la Isabel, interpretada magistralment per Mariona Ribas. En aquest capítol, la Isabel pren la iniciativa de comprar un regal de Reis al Salva i la Marta, mostrant el seu esforç per mantenir els vincles familiars.

Però la trama arriba al seu moment més intens amb la Marta. En un diàleg carregat d'emocions, s'atreveix a preguntar-li a la Isabel si té intenció de recuperar Joel. Aquesta confrontació, plena de sentiments trobats, es converteix en una de les escenes més impactants de l'episodi.

El primer capítol de Com si fos ahir en 2025 promet ser una entrega emotiva i plena de girs. Consolidant una vegada més la sèrie com un referent en la narrativa televisiva. Amb interpretacions tan sòlides com la de Mariona Ribas, la ficció manté la seva essència.

Gràcies a la seva capacitat per retratar històries properes, Com si fos ahir segueix consolidant-se com un pilar clau en la programació de TV3. La seva narrativa, que barreja conflictes amb personatges profundament humans, connecta de manera única amb l'audiència.