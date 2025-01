L'àvia de Gerard Piqué deixa KO a l'audiència a 'El Foraster' de Quim Masferrer

El Foraster, el popular programa presentat per Quim Masferrer a TV3, va arrencar el 2025 amb una entrega inoblidable. Aquest dilluns, el presentador va visitar Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, i va tornar a captivar l'audiència de TV3.

L'episodi va deixar moments únics i va aconseguir xifres rècord d'audiència, consolidant-se com un dels programes més seguits de la televisió catalana. No hi ha dubte que el programa d'aquest passat dilluns ja forma part de la història del canal autonòmic català.

Quim Masferrer emociona després de conèixer l'àvia de Gerard Piqué

Un dels moments més destacats de la nit va ser la trobada de Masferrer amb Lina, una veïna molt especial que va robar el cor dels espectadors. El que molts no sabien, i que el programa va revelar, és que Lina és ni més ni menys que l'àvia de Gerard Piqué.

A més, la dona acabava de celebrar el seu centenari, un assoliment que va ser motiu d'alegria per a tothom. Lina va emocionar amb les seves paraules. "Ja em puc morir", va confessar amb naturalitat, assegurant que "he tingut la sort de gaudir d'uns fills i uns nets meravellosos".

Però no era la primera vegada que aquesta veïna de Sant Guim es convertia en notícia. Fa alguns anys, Lina ja havia acaparat mirades quan va aparèixer en un concert de Shakira al Palau Sant Jordi, quan la cantant encara mantenia una relació amb Gerard Piqué.

Quim Masferrer rep la millor notícia de l'audiència de TV3

El carisma de Lina i la naturalitat de les converses amb altres veïns van aconseguir conquerir l'audiència. Segons l'analista Rocco Steinhäuser, les dades d'aquest episodi han estat excel·lents.

"Dilluns 6, trobem amb la millor quota i record d'espectadors d'El Foraster 24,2%/ 483 mil espectadors. És un dels pocs programes amb una fidelitat tan elevada, 71,6% si traiem els Telenotícies", ha compartit a través de X, abans Twitter.

Amb aquest inici d'any, El Foraster demostra la seva capacitat per connectar amb el públic i portar històries úniques a la petita pantalla, mantenint el seu lideratge a la televisió catalana. Tot això gràcies a la seva capacitat per emocionar i captar milers d'espectadors.