Comunicat de Patricia Pérez sobre Luis Canut: 'L'únic que li demano és...'

Durant la seva última entrevista, Patricia Pérez ha compartit un contundent comunicat sobre el seu marit, Luis Canut. Tal com ha assegurat la col·laboradora de televisió, "l'únic que li he demanat és que no em decebi".

En els últims mesos, Patricia s'ha convertit en un dels rostres més assidus dins de Mediaset España. Tant és així que, avui dia, forma part de l'equip de col·laboradors dels programes de Telecinco, TardeAR i ¡De Viernes!.

Ara, la revista Diez Minutos ha publicat l'última entrevista de Patricia Pérez, en la qual ha parlat, entre altres coses, de la seva trajectòria professional. No obstant això, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb el seu marit, Luis Canut.

No hi ha cap dubte que tots dos s'han convertit en un dels matrimonis més forts i sòlids del panorama social del nostre país. No obstant això, i malgrat la seva evident complicitat, la televisiva ha assegurat que, com en totes les relacions, tenen les seves diferències.

Per això, i després d'explicar que és una dona fidel als seus principis, Patricia Pérez no ha tingut cap problema a compartir l'única petició que li ha fet a Luis Canut. "L'únic que li he demanat al meu marit en la vida és que no em decebi", ha assegurat amb fermesa.

Patricia Pérez parla alt i clar sobre el seu marit, Luis Canut

Després de confessar que l'únic que li demana al seu marit és que no la "decebi", Patricia Pérez no ha tingut cap problema a parlar dels seus propis defectes.

"En tinc molts, però el meu gran defecte és alhora la meva virtut amb mi mateixa. Soc massa fidel als meus principis i no dono el meu braç a tòrcer quan tinc segons quina sensació", ha assegurat la dona de Luis Canut.

D'altra banda, Patricia Pérez s'ha obert com mai per parlar sobre el dur contratemps de salut del seu marit. Fa dos anys, a Luis li van diagnosticar una meningitis criptocòccica, per la qual va haver de passar cinc mesos hospitalitzat.

A conseqüència d'aquesta patologia, Luis Canut va perdre la visió dels seus dos ulls. No obstant això, malgrat aquest dur contratemps, per sort ha aconseguit adaptar-se a la seva nova realitat.

Ara, Patricia Pérez no ha volgut deixar passar l'ocasió per pronunciar-se al respecte durant la seva última i reveladora entrevista. "Jo només tenia al cap que ell sobrevisqués. Va estar molt malament cinc mesos seguits… No vaig tenir temps a pensar gaire i només volia protegir-lo", ha assegurat la col·laboradora.

"Les infermeres se sorprenien que estigués jo allà els cinc mesos. L'hi rentava, l'hi netejava, canviava els llençols, perquè ell s'ho mereixia… Tampoc volia que això semblés un Gran Hermano", ha afegit a continuació.

Per sort, aquests mals dies han arribat a la seva fi i Patricia Pérez ha pogut recuperar la seva carrera professional dins de la petita pantalla. Una feina que l'obliga a viatjar constantment entre Madrid i València, ciutat en la qual viu amb Luis Canut.

No obstant això, tot apunta que Patricia i Luis han aconseguit adaptar-se a aquesta situació: "Som una família molt estable. Luis està millor físicament i ja ve amb mi a Madrid i ens organitzem bé, a Madrid de dimecres a dissabte i aprofitem per veure la família".