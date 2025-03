Ja està tot confirmat: desvelen el passat d'Ashlyn Castro, nòvia de Jude Bellingham

Ashlyn Castro ha estat víctima d'un rumor fals que ha corregut com la pólvora a les xarxes socials. Durant dies, s'ha especulat sobre un suposat passat polèmic de la nòvia de Jude Bellingham. No obstant això, tot ha resultat ser una gran mentida.

La polèmica va començar quan un usuari de X va publicar un perfil fals d'Ashlyn en una pàgina d'escorts de luxe. La imatge es va viralitzar ràpidament i molts van començar a donar per fet que era real. Però les proves han demostrat que no era més que un intent de desprestigiar-la.

El fotògraf Brian Parker, que ha treballat amb Ashlyn en nombroses ocasions, va ser el primer a desmentir-ho. Va explicar que les imatges utilitzades en el perfil fals eren de sessions de fotos professionals. A més, va aclarir que la model mai ha estat associada amb aquest tipus de pàgines.

"Aquest lloc web ha estat prenent fotos de la meva pàgina d'Instagram", va denunciar Parker en el seu compte personal. "Ashlyn mai ha estat vinculada a res d'això, és completament fals", va afegir amb contundència. També va deixar clar que totes les imatges estaven disponibles públicament i qualsevol podia utilitzar-les.

Les paraules del fotògraf han servit per dissipar els dubtes sobre la nòvia del futbolista. Moltes persones han rectificat i han reconegut que es van precipitar a jutjar-la. No obstant això, el dany a la seva reputació ja estava fet.

Jude Bellingham i Ashlyn Castro segueixen units

Malgrat la polèmica, la relació entre Jude Bellingham i Ashlyn Castro segueix en el seu millor moment. Tots dos porten junts des de fa diversos mesos i el seu festeig va sortir a la llum a començaments de 2025. Encara que han preferit ser discrets, ja han estat vistos en públic en diverses ocasions.

Ashlyn ja ha conegut la família de Bellingham i sembla haver-se integrat molt bé. Per al futbolista, el suport de la seva mare Denise és fonamental i la seva opinió pesa molt en la seva vida. Tot indica que la model ha rebut el vistiplau del seu cercle més proper.

Als seus 27 anys, Ashlyn Castro no és una desconeguda en el món de les celebritats. El seu nom ha estat vinculat a figures com Michael B. Jordan i els jugadors de la NBA LaMelo Ball i Terance Mann. No obstant això, aquestes relacions han estat objecte d'especulació i mai han estat confirmades.

En els últims mesos, han circulat rumors sobre una suposada relació entre Castro i Terance Mann abans de començar amb Bellingham. Però el mateix jugador de bàsquet ha desmentit aquesta informació. "La meva exnòvia és genial, però això no és cert", va declarar recentment.

Amb aquest aclariment, es desmunta un altre dels rumors que han intentat tacar la imatge de la model. Sembla evident que hi ha qui busca perjudicar la seva relació amb el futbolista britànic. Però, fins ara, la parella ha demostrat que res d'això els afecta.

Ashlyn Castro, al marge de les crítiques

Des que es van conèixer, Ashlyn i Jude han mantingut un perfil baix. Encara que el seu romanç ha estat objecte d'atenció mediàtica, prefereixen portar-lo amb discreció. Tots dos han estat vistos en restaurants i esdeveniments, però sense fer massa aparicions públiques.

A la llotja del Santiago Bernabéu, Ashlyn ja ha estat captada donant suport al seu nòvio en els partits. La seva presència a l'estadi del Reial Madrid és una prova més de com de consolidada està la relació. Per a molts, això demostra que el seu amor és real i no una simple aventura.

L'escàndol sobre el seu suposat passat ha generat indignació entre els seus seguidors. Molts han criticat la facilitat amb què es difonen notícies falses a les xarxes socials. També han demanat més responsabilitat abans de compartir informació no verificada.

Afortunadament, les proves han desmuntat completament el rumor fals que va intentar desprestigiar Ashlyn. Tot el que s'ha dit sobre ella ha resultat ser mentida. I la seva relació amb Jude Bellingham segueix més forta que mai.