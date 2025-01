Gir de guió a 'Com si fos ahir': la decisió de Sara Espígul que aixecarà polseguera

El nou capítol de Com si fos ahir arriba carregat d'emocions, decisions importants i girs inesperats en les vides dels seus personatges. Entre dubtes, relacions complicades i projectes professionals, la sèrie continua mostrant la profunditat dels seus protagonistes.

En aquest episodi, la trama de la Cèlia, interpretada per Sara Espígul, pren un protagonisme especial. Ens porta a reflexionar sobre les prioritats i els sacrificis personals. La dona prendrà una decisió important que deixarà l'audiència de TV3 de pedra.

El valent pas de la Isabel a Com si fos ahir

La Isabel decideix fer un pas valent en preguntar-li al Joel si vol tornar a viure amb ella. No obstant això, el seu fill sembla mantenir els seus dubtes. El Joel fa un comentari a casa que desperta les sospites d'en Salva, qui comença a creure que el noi no hi romandrà per molt de temps.

Aquesta incertesa crea tensió en l'ambient, deixant entreveure que la relació entre mare i fill encara necessita temps per sanar. D'altra banda, la trama de la Gemma i la Cristina mostra una connexió inesperada.

La Gemma, sempre resolutiva, assessora la Cristina sobre el seu negoci, i la relació entre ambdues sembla fluir. No obstant això, la Gemma revela la seva intenció de vendre la seva part de la consultoria, cosa que podria canviar el rumb de l'empresa.

Sara Espígul pren una determinació que portarà conseqüències

L'episodi aprofundeix especialment en la història de la Cèlia. El personatge de Sara Espígul s'enfronta a una cruïlla personal: ha de sotmetre's a un tractament de fertilitat si vol quedar-se embarassada, però sent que aquest no és el moment adequat.

En lloc de centrar-se a formar una família, la Cèlia opta per prioritzar el seu creixement professional, apostant per la seva carrera i els seus somnis individuals. Aquesta decisió reflecteix els dilemes que moltes dones enfronten a l'hora d'equilibrar les seves ambicions personals.

El capítol promet abordar amb sensibilitat i realisme les complexitats de la vida dels seus personatges. Recordant als espectadors que, de vegades, prendre decisions implica prioritzar el mateix benestar per sobre de tot.

L'actuació de Sara Espígul afegeix una profunditat única a la història de la Cèlia, convertint-la en una de les trames més destacades d'aquesta entrega. El pròxim capítol de Com si fos ahir promet emocions intenses i moments clau per als seus protagonistes.