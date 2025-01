El Maestro Joao dona l'última hora sobre el seu xicot, ‘El Rubio’: ‘Que la gent…’

Durant la seva última aparició pública, el Maestro Joao no ha tingut cap problema a desvelar una última hora relacionada amb la seva parella, ‘El Rubio’. Segons el vident, fa “quatre anys i mig” que surt amb ell. “Que la gent sàpiga que amb 61 anys es poden tenir il·lusions”, ha assegurat davant els mitjans de comunicació.

Fa només unes hores, el col·laborador de televisió ha reaparegut a l'Aeroport de Madrid. Un moment en què no ha tingut cap problema a respondre a totes les qüestions dels reporters d'Europa Press. Entre elles, les relacionades amb la seva vida més privada.

“2025 és el meu primer any com a Benita. H deixat enrere 60 anys de Maestro Joao i a partir d'ara compliré un de Benita i estic molt feliç, molt feliç”. Tal com ha assegurat, ara com ara, tira endavant la seva transició de gènere. Tant és així que el “pròxim divendres” té una cita amb el seu metge per continuar amb el seu tractament.

Un procés que el Maestro Joao no està passant sol, ja que compta amb el suport incondicional de la seva actual parella, Santi ‘El Rubio’. En aquest moment, el col·laborador de televisió ha desvelat una última hora relacionada amb la seva parella.

“Que la gent sàpiga que amb 61 anys es poden tenir il·lusions, projectes. Es poden fer coses noves, es pot començar de nou, es pot tenir un nuvi més guapo, més alt, més jove o més gran o com sigui, tant se val. Però et pots enamorar, estàs viva”.

El Maestro Joao parla molt orgullós sobre la seva parella, ‘El Rubio’

Després d'assegurar que, malgrat la seva edat, ha estat capaç de trobar l'amor al costat del seu nuvi, el Maestro Joao ha deixat més d'un sense paraules amb la seva última confessió.

Tal com ell mateix ha assegurat, no descarta passar per l'altar amb ‘El Rubio’ en algun moment de la seva vida. No obstant això, i malgrat com d'enamorat està, per ara no entra en els seus plans.

D'altra banda, el Maestro Joao ha tornat a parlar sense embuts sobre el seu canvi de sexe. Una decisió que ja va anunciar fa mesos, durant la seva participació a Baila como puedas.

“Em veuré amb el meu metge divendres, el divendres vinent. I ja tinc els pròxims projectes d'iniciar tota la informació per als tractaments d'operacions i altres”.

El Maestro Joao ha confirmat que porta ja “cinc mesos i mig, gairebé sis, hormonant-me”. Motiu pel qual “ara vull interessar-me en els altres tractaments perquè jo ja arribo fins al final”.

“No em fa por. Quan saps el que ets no hi ha res que t'espanti. Ara és una necessitat perquè m'he passat 61 anys en un altre cos, per dir-ho així”, ha afegit a continuació.