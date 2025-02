Màxima preocupació després del comunicat de Justin Bieber: 'Ves-te'n, no vull que hi siguis'

Justin Bieber és una de les estrelles més importants de la música mundial, per això hi ha tanta gent preocupada. “Ves-te'n, no vull que estiguis”, li ha dit a un paparazzi just després d'emetre el seu comunicat. Ha llançat un missatge a través de les seves xarxes presentant un projecte que reflexiona sobre els afectes de certes substàncies.

Els seguidors del cantant han mostrat la seva preocupació davant els recents vídeos i imatges que han circulat en xarxes. Bieber, que ha lluitat durant anys amb problemes de salut mental, sembla estar travessant un moment delicat. Les seves últimes aparicions públiques han estat estranyes i han avivat els rumors sobre un possible problema amb substàncies o medicació.

Malgrat que tot sembla transcórrer amb normalitat en la seva vida, hi ha senyals que han fet saltar les alarmes. Els seus gestos, actituds i comportament han estat analitzats per experts i fans. No és la primera vegada que l'artista ha necessitat ajuda mèdica, ja que el 2019 va confirmar que estava sota tractament terapèutic.

Un vídeo publicat recentment al seu compte d'Instagram ha generat encara més especulacions. En la gravació, el cantant apareix rapejant sobre els efectes de certes substàncies. Aquesta publicació ha desfermat una onada de reaccions entre els seus seguidors, que temen que Bieber pugui estar en una situació preocupant.

En el vídeo, Bieber apareix sense samarreta i sostenint una bossa de snacks. Al seu costat hi ha el seu amic Eddie Benjamin, qui fuma un cigarret mentre tots dos es troben en un avió privat. Les imatges mostren en Justin en una actitud despreocupada, cosa que ha donat peu a nombroses interpretacions.

Durant el rap improvisat, l'artista diu frases com: “Volo com un tipus volador, em col·loco com un tipus dolent”. Les seves paraules han estat vistes per molts com una confessió sobre el seu estat actual. Aquesta actitud ha despertat comentaris sobre un possible consum de substàncies que podrien estar afectant el seu comportament.

Els problemes de Justin Bieber

Malgrat la preocupació generada, el seu agent ha sortit ràpidament a desmentir els rumors. En un comunicat difós per TMZ, ha assegurat que “la narrativa recurrent que Justin està consumint drogues dures no és en absolut certa”. A més, ha insistit que el cantant es troba en “un dels millors moments de la seva vida”.

No obstant això, les declaracions del seu representant no han convençut a tothom. Molts fans segueixen alarmats per l'actitud del cantant en els últims dies. No és la primera vegada que Bieber protagonitza situacions polèmiques que generen incertesa sobre el seu estat de salut.

Un altre incident recent ha avivat encara més els dubtes sobre el seu benestar. Un vídeo que circula en xarxes mostra l'artista enfrontant-se a un paparazzi. En les imatges, el fotògraf li agraeix educadament per deixar-se fotografiar, però la reacció de Bieber sorprèn a tothom.

Enfadat i amb una actitud desafiant, Bieber respon al paparazzi de manera taxativa. “Fes la teva i ves-te'n, no vull que estiguis aquí”, li diu amb evident enfado. Aquestes paraules han fet que molts es preguntin si el cantant està passant per un moment emocional complicat.

L'incident va ocórrer després que Justin sortís d'esmorzar amb la seva esposa, Hailey Bieber. La model ha estat un pilar fonamental en la vida de l'artista en els últims anys. No obstant això, alguns creuen que la pressió mediàtica podria estar afectant la seva estabilitat emocional.

Les imatges i vídeos de Bieber en els últims dies han deixat moltes preguntes a l'aire. Es tracta simplement d'una mala ratxa o hi ha alguna cosa més darrere del seu comportament? Els seus seguidors esperen que tot sigui només una etapa passatgera i que aviat pugui aclarir la situació.

Per ara, Bieber no ha fet declaracions directes sobre els rumors. El seu cercle proper insisteix que es troba bé i que segueix endavant amb els seus projectes. No obstant això, la preocupació segueix creixent i només el temps dirà què és el que realment està passant amb el cantant.