Gir de 180 graus sobre el futur de Ramon Pellicer a TV3: 'Estic molt...'

El futur de Ramon Pellicer a TV3 ha estat motiu d'especulació en les últimes setmanes. Amb la cadena immersa en una renovació de la seva imatge, els rumors sobre la seva possible sortida del TN cap de setmana han cobrat força.

Tanmateix, el veterà periodista va trencar el seu silenci al programa Col·lapse, presentat per Ricard Ustrell. Després de les seves declaracions, Pellicer va deixar clar que la seva retirada no està en els seus plans… almenys, per ara.

Gir de 180 graus sobre el futur de Ramon Pellicer a TV3

TV3 fa mesos que treballa en una actualització de la seva imatge, un procés que portarà modificacions en els seus informatius. Encara que no s'espera una transformació radical, sí que s'introduiran ajustos significatius, entre ells, la possible reestructuració del TN cap de setmana.

En aquest context, un dels canvis més comentats ha estat el possible acomiadament de Pellicer, qui és el rostre habitual de l'informatiu dels caps de setmana. La notícia va ser avançada per En Blau, alimentant la idea d'un relleu generacional.

Ramon Pellicer respon: "No penso en la jubilació"

Lluny de confirmar els rumors, Pellicer va sorprendre amb les seves declaracions a Col·lapse, on va deixar entreveure que la seva sortida no és imminent. Amb la tranquil·litat que el caracteritza, va parlar sobre la seva visió de la feina i el seu futur professional.

"Quan vaig començar em deien que era massa jove i ara em diuen el contrari: potser ets massa gran. No penso en la jubilació. Recordo quan el meu avi, que treballava portant una cisterna en un camió, i un dia va venir dient ‘he acabat’", va començar el català.

"Jo pensava que ja no portaria la cisterna i tenia l'avi a casa, era un descobriment, tot el temps el dedicava a la lectura, es cruspia els meus llibres d'història. Em va quedar clavat que li va canviar la vida. Jo estic molt content amb la meva vida i res que marqui una agenda ho canviï".

"Vull que ho canviï el meu pensament de les coses. Mentre jo gaudeixi, m'ho passi bé, pugui ser útil en el meu dia a dia, seguiré treballant", va concloure. Unes declaracions que no van deixar indiferents als espectadors de la televisió pública de Catalunya.

Un gir en els plans de TV3

Les paraules del periodista han deixat en l'aire el seu futur a la cadena. Encara que els canvis en els informatius segueixen en marxa, sembla que Pellicer no té intenció de fer un pas al costat encara.

La seva permanència podria alterar els plans inicials de TV3 i mantenir-lo com una de les cares més icòniques de la televisió catalana. Sigui com sigui, fins al moment TV3 no ha confirmat ni desmentit res.