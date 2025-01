Gir de 180 graus a 'Com si fos ahir' després de l'adeu més dur de Sílvia Bel

Com si fos ahir, l'exitosa sèrie catalana, continua conquerint els espectadors amb les seves històries carregades d'emocions i girs inesperats. En aquesta ocasió, el nou capítol promet ser especialment commovedor, amb trames que aprofundeixen en les relacions personals.

La Marta, interpretada per la talentosa Sílvia Bel, serà el centre d'una de les escenes més emocionants en haver d'acomiadar-se del Joel. Sens dubte, aquest episodi té tots els ingredients per mantenir els espectadors de TV3 enganxats a la pantalla.

Sílvia Bel i el seu adeu més dur a Com si fos ahir

El capítol comença amb la Marta i el Salva pactant no enfonsar-se davant del Joel. És l'últim dia que el jove passarà amb ells, i tots dos volen que el seu comiat sigui el menys dolorós possible. No obstant això, els sentiments són difícils de contenir, i el moment està ple de tensió.

El Joel, per la seva banda, busca alleujar la tristesa de la Marta i el Salva i decideix preparar-los una sorpresa amb l'ajuda de la Mari Carmen. Un gest que segurament tocarà el cor dels espectadors.

Una nit diferent pel Francesc i l'Itziar

D'altra banda, l'Ivan i l'Itziar conviden a la Sílvia i el Francesc a passar una nit especial en un club de jazz. Encara que inicialment no estan molt convençuts, finalment decideixen acompanyar-los. Un cop allà, l'Itziar sorprèn tothom pujant a l'escenari per tocar el piano.

La seva interpretació deixa el Francesc completament astorat, generant una connexió inesperada en el grup que promet donar peu a noves dinàmiques entre els personatges. Ja se sap que Com si fos ahir no deixa de sorprendre amb les històries dels seus personatges.

La Cati i un missatge inquietant

Mentrestant, la Cati es veu embolicada en una nova responsabilitat. Malgrat els dubtes de l'Agustí, decideix encarregar-se de la inauguració de la pizzeria, demostrant la seva capacitat per gestionar reptes. No obstant això, no tot és tranquil·litat.

D'aquesta manera, rep un missatge misteriós que la deixa profundament inquieta. Aquest succés obre la porta a nous interrogants que segurament mantindran l'audiència en suspens.

Aquest capítol de Com si fos ahir combina emocions intenses, sorpreses i moments inesperats. Aquests detalls ens recorden per què la sèrie de la televisió pública de Catalunya continua sent un referent en la ficció televisiva.