Qui són Montserrat i Joan, els pares de Gerard Piqué i avis de Milan i Sasha

Gerard Piqué ha tornat a ser notícia després de conèixer-se que passarà més temps a Miami per estar a prop dels seus fills, Milan i Sasha. La decisió de l'exfutbolista arriba en un moment clau, ja que Shakira està centrada en la seva nova gira.

Encara que la seva estada a la ciutat no és permanent, s'ha confirmat que la seva presència serà habitual. No obstant això, enmig de l'atenció que envolta Piqué, hi ha dues figures que han preferit mantenir-se en l'ombra. Estem parlant dels seus pares, Joan i Montserrat.

Malgrat no ser habituals en el focus públic, ambdós han construït carreres destacades. Joan Piqué ha consolidat el seu èxit en el món empresarial. D'altra banda, Montserrat Bernabeu continua exercint un paper crucial en l'àmbit de la medicina.

Joan Piqué, empresari d'èxit i escriptor

Joan Piqué, pare de l'exjugador del Barça, ha optat per un perfil discret, allunyat del protagonisme del seu fill. La seva trajectòria s'ha desenvolupat principalment en el món empresarial i legal, gestionant diversos negocis amb èxit.

És administrador d'Inversiones BCN Two & Two SL, una societat que, entre altres propietats, va ser propietària de l'habitatge que van compartir Gerard Piqué i Shakira a Barcelona. Gràcies a la seva experiència i visió empresarial, ha aconseguit amassar una notable fortuna.

No obstant això, la seva ambició no s'ha limitat als negocis. En els últims anys, ha explorat la seva faceta literària amb la publicació de Dues vides i Fantasmes del passat, dues novel·les que reflecteixen el seu interès per l'escriptura.

Montserrat Bernabeu, una figura clau en la medicina

Per la seva banda, Montserrat Bernabeu ha desenvolupat una exitosa carrera en l'àmbit sanitari. Especialitzada en Medicina Física i Rehabilitació, ha dedicat gran part de la seva vida professional al tractament de pacients amb dany cerebral i lesions neurològiques.

Des de 1993, treballa en el prestigiós Institut Guttmann, on ha ocupat càrrecs de gran rellevància. Durant més de dues dècades va dirigir la Unitat de Dany Cerebral i actualment és una peça clau en la Fundació Institut Guttmann.

Mentre Gerard Piqué equilibra la seva vida entre Barcelona i Miami, els seus pares continuen amb el seu èxit professional. D'aquesta manera, els que van ser sogres de Shakira, mantenen la mateixa discreció que han demostrat al llarg dels anys.