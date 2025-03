Meghan Markle no guanya per a disgustos: Greus acusacions cap a la dona de Harry

El nou programa de Meghan Markle, With Love, Meghan, encara no ha estat estrenat i ja està envoltat en la controvèrsia. El seu tràiler ha generat una onada de comentaris a les xarxes socials, on molts usuaris asseguren que la producció guarda un gran semblant amb Cooking With Love, el programa de Pamela Anderson.

Les similituds entre ambdues produccions han desfermat les crítiques a les xarxes socials

L'espai de Meghan, s'estrenarà el 4 de març a Netflix, després d'un retard en el seu llançament a causa dels incendis a Los Angeles. En l'avançament, es mostra a la duquessa de Sussex en una finca de Califòrnia, on comparteix consells de cuina, jardineria i organització d'esdeveniments.

No obstant això, no han trigat a sorgir comparacions amb el show de Pamela Anderson, que es va anunciar al febrer de 2023. La proximitat entre ambdues produccions i les similituds en la seva presentació han portat a molts a acusar a Meghan Markle de manca d'originalitat.

Detalls en comú que han desfermat sospites

Els espectadors han assenyalat que tant l'estètica com l'estructura del tràiler de Meghan Markle recorden massa al de Pamela Anderson. En ambdós, les protagonistes apareixen passejant per un jardí, recollint productes frescos, cuinant amb xefs i compartint moments amb familiars i amics. Les frases que utilitzen també han cridat l'atenció.

Mentre que Pamela diu "Sempre he volgut portar les coses a un altre nivell", Meghan comenta "Sempre m'ha agradat agafar alguna cosa comuna i elevar-la". A més, en ambdós programes es destaca la idea d'aprendre dels experts. Anderson menciona que "soc com una esponja, absorbint-ho tot", mentre que Markle expressa "estic aprenent", en una escena en què practica apicultura, un hobby que comparteix amb Kate Middleton.

Un altre detall que ha despertat crítiques és el títol de les dues produccions. Tant With Love, Meghan com Cooking With Love inclouen la frase 'With Love', cosa que ha portat a alguns a acusar la duquessa de copiar fins i tot el concepte del programa.

No és la primera vegada que acusen Meghan Markle de manca d'originalitat

Aquesta no és la primera ocasió en què Meghan Markle enfronta acusacions de plagi. Després de la publicació del tràiler, diversos usuaris van notar que una de les seves receptes, 'Ladybug Caprese Bruschetta', ja havia aparegut en revistes i blogs de cuina. Altres van assenyalar que el programa de Meghan guarda un gran semblant amb Emma’s Kitchen, el show de cuina de la marquesa de Bath, Emma Weymouth.

Les crítiques no només han recaigut sobre Meghan Markle, sinó també sobre Netflix. Alguns espectadors han qüestionat com la plataforma de streaming no va detectar les similituds entre ambdós projectes. "El programa de Markle és una còpia exacta del show de Pamela Anderson, vegeu el tràiler!", va escriure un usuari a les xarxes socials.

Malgrat la controvèrsia, els defensors de la duquessa argumenten que les similituds poden deure's a la proximitat en les dates de producció i que no hi ha intenció d'imitació. No obstant això, amb l'estrena de With Love, Meghan, que està a tocar, les comparacions seguiran donant de què parlar.