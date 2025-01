Gerro d'aigua freda a 'El doctor Martin': el gir que deixarà KO a l'audiència de TV3

Aquest dijous, El doctor Martin torna a la pantalla de TV3 amb dos capítols plens de tensió i drama. La sèrie, que combina l'humor britànic amb trames emocionals, continua capturant l'atenció dels espectadors amb les seves històries a Portwenn.

Primer capítol: El gir inesperat que deixarà KO a l'audiència de TV3

En el primer episodi, el doctor Martin s'enfronta a dos casos d'urgència. Per una banda, ha d'atendre un adolescent que, mentre jugava a la platja, pateix un xoc anafilàctic després de manipular un peix aranya.

Aquest incident posa a prova les habilitats mèdiques del doctor en un entorn lluny de la comoditat de la seva consulta. Mentrestant, Mark Mylow, l'agent de policia, decideix celebrar el seu comiat de solter amb una acampada al bosc juntament amb Al Large.

No obstant això, l'aventura pren un gir perillós quan el Mark és mossegat per un escurçó. El seu estat empitjora i el doctor Martin ha de confiar en l'ajuda de Stewart James, el guardabosc, per trobar-lo a temps i salvar-lo.

Segon capítol: Decisions i sorpreses

En el segon episodi, les tensions augmenten amb noves situacions. El doctor Martin intenta persuadir la senyora Tishell perquè es tregui el collaret ortopèdic que porta constantment, encara que la tasca no serà senzilla.

D'altra banda, l'alegria del Mark per l'embaràs de la Julie, la seva promesa, es veu enterbolida. I és que el resultat d'una prova mèdica canvia completament els seus plans i expectatives. Mentrestant, el Danny rep una oferta de feina a Londres, cosa que el porta a plantejar-se mudar-se.

Aquesta decisió afecta directament la Louisa, que es troba en un dilema: seguir el Danny a la gran ciutat o quedar-se a Portwenn amb el Martin, enfrontant-se als seus propis sentiments.

Per si no fos prou, l'arribada d'un membre de l'Exèrcit de Salvació al poble afegeix més intriga. Aquest busca una dona anomenada Emma Lewis, el parador de la qual i connexió amb Portwenn es converteixen en un misteri per resoldre.

Amb trames plenes d'emocions i girs inesperats, aquests dos episodis prometen mantenir els espectadors al límit dels seus seients. El doctor Martin continua sent una aposta sòlida per als amants del drama i la comèdia britànica.